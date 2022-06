Rangers: survivre au réveil du Lightning

Les Rangers de New York peuvent-ils garder le Lightning de Tampa Bay endormi lors du deuxième match de la finale de l'Est?

Celui-ci sera présenté à 20h à TVA Sports ainsi que sur TVA Sports direct.

La troupe de Gerard Gallant a surpris lors du premier affrontement avec une victoire à sens unique de 6-2, mais ce n'est pas la première fois que le Lightning met un peu de temps à se mettre en marche dans une série.

Face aux Maple Leafs de Toronto au premier tour, les hommes de Jon Cooper avaient été lessivés 5-0 d'entrée de jeu, mais avaient fini par s'imposer au bout de sept rencontres.

En plus de devoir percer la muraille Igor Shesterkin et de contenir le brillant défenseur Adam Fox, le Lightning devra éteindre le trio des jeunes joueurs des Rangers, formé de Filip Chytil, d'Alexis Lafrenière et de Kaapo Kakko. Ils ont donné du fil à retordre à la formation floridienne, Chytil inscrivant notamment deux buts.