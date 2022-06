La série de gains des Jays s’arrête à huit

Les Twins du Minnesota ont fait preuve de constance et sont aisément venus à bout des Blue Jays de Toronto 9 à 3, vendredi au Rogers Centre.

La série de victoires de la seule équipe canadienne du baseball majeur s’arrête ainsi à huit.

Yusei Kikuchi (2-2) a ajouté une défaite à son dossier en accordant sept coups sûrs et quatre points mérités en quatre manches et deux tiers de travail. On se rappellera toutefois qu’il a alloué trois coups de circuit au cours de la rencontre.

Kyle Garlick a annoncé les intentions des Twins dès la première manche en cognant une longue balle qui a aussi permis à Jorge Polanco de croiser le marbre. Garlick en a réussi une deuxième en troisième manche, cette fois en solo.

Jose Miranda est aussi parvenu à expédier une offrande de Kikuchi dans les gradins, avant de faire subir le même sort à Trevor Richards en sixième.

Chez les favoris de la foule, Vladimir Guerrero fils et George Springer ont aussi cogné des circuits, tandis que Teoscar Hernandez a permis à Bo Bichette de marquer sur un simple.

Chi Chi Gonzalez a bien défendu le monticule des Twins en permettant quatre coups sûrs et trois points mérités en trois manches. C’est toutefois Jharel Cotton (1-1) qui a mérité la victoire, lui qui a été parfait en deux manches de travail.

Les Jays et les Twins croiseront le fer à nouveau samedi et dimanche à Toronto.

Ailleurs dans le baseball majeur

À New York, Gerrit Cole (5-1) a été impérial en n’accordant que deux coups sûrs en sept manches de travail et l’attaque des Yankees n’a donné aucune chance aux Tigers de Detroit. Les favoris de la foule l’ont emporté 13 à 0.

À Philadelphie, Zach Eflin (2-4) a aussi été remarquable en blanchissant les Angels de Los Angeles pendant huit manches. Les Phillies ont rossé leurs rivaux du jour 10 à 0.

À Baltimore, Bruce Zimmerman (2-4) a été humilié par les cogneurs des Guardians en permettant 10 coups sûrs et cinq points mérités en moins de six manches au monticule. L’équipe de Cleveland a battu les Orioles 6 à 3.