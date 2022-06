Tout juste après la victoire de 3-2 des Rangers de New York face au Lightning de Tampa Bay, Renaud Lavoie s’est entretenu avec Alexis Lafrenière. Le Québécois tenait à rassurer tout le monde en mentionnant que les Blueshirts ne lâcheraient pas l’accélérateur, malgré leur avance de 2-0 dans la série.

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.

« Il faut rester focus ! C’est juste 2-0 et on s’en va à Tampa Bay. Le Lightning a beaucoup de succès à domicile, donc il va falloir être prêt et essayer de jouer notre meilleur hockey là-bas », a-t-il affirmé.

« La clef c’est de travailler »

« On travaille très fort dans notre zone et ça, ça nous permet d’attaquer plus souvent. Nos défenseurs sont également impliqués en attaque, donc ça nous donne plus d’options en zone offensive. Tout le monde s’implique, et ce, partout sur la glace et en équipe. C’est ce qui fait que ça va bien », a expliqué Laffy.

Le kid line

Le natif de Saint-Eustache forme un trio avec les jeunes Kaapo Kakko et Filip Chytil, avec lesquels il semble développer une excellente chimie.

« On est rapide sur la rondelle. Quand on met du bon échec avant, c’est là qu’on connait nos meilleurs matchs. »

Ensemble, ils ont cumulé 23 points en 16 parties depuis le début des séries éliminatoires.