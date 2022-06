Cyclisme : le Tour de Beauce encore annulé

Le Tour cycliste de Beauce n’aura pas lieu en septembre prochain.

L’organisation en a fait l’annonce, vendredi, par voie de communiqué, expliquant cette décision par les «conséquences directes de la pandémie», «la pénurie de véhicules disponibles» et «la hausse importante de plusieurs dépenses».

La 35e édition du Tour de Beauce, qui devait finalement avoir lieu du 14 au 17 septembre, est annulée pour une troisième fois dans les dernières années.

«En plus des coûts très élevés, l’incertitude persiste quant à la présence de plusieurs équipes au départ de l’épreuve, a-t-on précisé. La course, qui regroupe des coureurs de plus de 20 pays à chaque année, ne peut être adéquatement préparée et ne pourra être tenue en 2022 selon les standards élevés auxquels les cyclistes ont été habitués depuis de nombreuses années en Beauce.»

Selon l’organisation, la course sera de retour en juin 2023 sur le calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI).

Malgré cette nouvelle tuile, la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce a tenu à rappeler que les Championnats québécois de vélo sur route (élites, juniors et paracyclistes) auront toujours lieu à la fin du mois d’août de même que le Gran Fondo Lac-Mégantic, le 25 septembre.