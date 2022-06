Abraham Toro frappe quand ça compte

Le Québécois Abraham Toro a conservé une moyenne au bâton de ,186 avec les Mariners de Seattle à ses 40 premiers matchs de la saison, mais allez demander au gérant Scott Servais si cette statistique l'agace ces jours-ci.

«Toro, tard dans le match, il s’amène avec des gros coups sûrs pour nous, en neuvième ou en 10e manche, et il vient d’en réussir un autre», s’exclamait Servais, jeudi soir, après la victoire de 7 à 6 des Mariners contre les Orioles de Baltimore au Camden Yards.

C’est grâce à un triple au champ centre, en début de 10e, que Toro a permis à son coéquipier Eugenio Suarez de croiser le marbre pour le point gagnant. Le releveur Jorge Lopez était alors au monticule pour les Orioles, tandis que Suarez, avec un retrait, était rendu au troisième coussin.

«Il a beaucoup de lancers à effet, j’attendais donc simplement pour un tir dans la zone, a pour sa part commenté Toro, cité sur le site web du baseball majeur. J’essayais d’obtenir un ballon-sacrifice et j’étais content d’avoir un beau lancer à frapper.»

Pas question d’abandonner

Si les coéquipiers de Toro n’ont pu lui permettre de toucher la plaque payante par la suite, le releveur des Mariners Diego Castillo a complété le match au monticule pour récolter la victoire.

«C’est merveilleux de remporter cette série», a affirmé Servais, rappelant que les équipes avaient divisé les honneurs des deux premiers matchs de la série.

«Ces gars-là n’abandonnent pas, a-t-il repris, en parlant de ses joueurs, dont Toro. Certains gars essaient de se prouver et, cette fois, ce fut un gros coup sûr pour nous et nous allons le prendre alors que nous allons au Texas [pour trois matchs contre les Rangers et trois autres face aux Astros].»

Une bonne séquence

Toro, 25 ans, est de retour avec les Mariners après avoir soigné une légère blessure à une épaule à la fin du mois de mai. À ses neuf plus récents matchs, il a maintenu une moyenne de ,321 (9 en 28). Le 18 mai, au Rogers Centre à Toronto, le Québécois avait notamment réussi un circuit en solo, en début de neuvième manche, pour aider les Mariners à vaincre les Blue Jays par le pointage de 5 à 1.

L’athlète originaire de Greenfield Park totalise 14 points produits. Il vient au sixième rang de son équipe à ce chapitre, derrière Ty France, Suarez, Julio Rodriguez, Jesse Winker et Adam Frazier.