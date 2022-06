À VOIR: Wright, Cooley et Slafkovsky en mode séduction du CH

Celui qui est considéré par plusieurs comme le futur premier choix au total de l’encan 2022, Shane Wright a été rendu disponible aux médias, vendredi à Buffalo, dans le cadre de la séance de tests physiques annuelle, communément appelée «combine».

Le débat à savoir qui est le candidat par excellence pour les Canadiens de Montréal est à son paroxysme, alors que le Bleu-Blanc-Rouge parlera au premier rang le 7 juillet prochain, au Centre Bell devant ses partisans.

Le journaliste Anthony Martineau s’est entretenu avec le principal intéressé et voici quelques informations qui vous permettront de vous faire une meilleure idée sur l’attaquant des Frontenacs de Kingston.

Questionné sur son intensité sur la patinoire, Wright a expliqué être un joueur cérébral et méthodique privilégiant le moment parfait pour exploser.

Un message pour les partisans du CH

«Si j'ai l'opportunité de jouer pour votre équipe, je donnerai tout ce que j'ai. Je veux vous donner des championnats. Je ferai tout pour y parvenir» a laissé entendre celui qui aimerait évoluer auprès de Cole Caufield et Brendan Gallagher.

Logan Cooley n’est pas en reste

Logan Cooley, joueur très dynamique au style électrisant est de la liste des noms qui pourraient éventuellement détrôner Shane Wright.

L’Américain estime avoir tous les outils pour réussir en tant que premier de classe.

«Je crois avoir mérité la chance d'être le premier joueur sélectionné. J'ai démontré une progression constante ces deux dernières années et je crois fermement avoir un vaste éventail de choses à offrir aux Canadiens.»

Pourquoi sélectionner Juraj Slafkovsky?

Pressenti pour être sélectionné tôt dans le repêchage, Juraj Slafkovsky a moussé sa candidature en faisant bonne figure en étant opposé à des hommes lors du plus récent Championnat du monde de hockey présenté à Helsinki, en Finlande.

«Je crois être prêt pour la Ligue nationale de hockey (LNH). Je peux marquer des buts, en créer également. Je peux utiliser mon physique. Je peux faire plein de choses et je crois que c’est ce dont Montréal a besoin», a fait savoir l’ailier format géant de 6 pieds 4 pouces et plus de 220 livres.

Voyez les propos du journaliste Anthony Martineau qui s’est entretenu avec de nombreux espoirs dans la vidéo ci-dessus.