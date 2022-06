Un autre trophée pour Joshua Roy?

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy pourrait bien ajouter une nouvelle distinction à son palmarès, puisqu’il est l’un des trois candidats au trophée Frank-J.-Selke, remis annuellement au joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ayant démontré le meilleur esprit sportif.

Jordan Dumais (Mooseheads de Halifax) et Justin Robidas (Foreurs de Val-d’Or) sont également en lice.

Roy n’a écopé que de 22 minutes de pénalité, tout en étant l’un des attaquants les plus utilisés chez le Phœnix de Sherbrooke. Il a déjà remporté le trophée Jean-Béliveau – remis au meilleur pointeur de la saison régulière – en vertu d’une récolte de 51 buts et 119 points en 66 parties. Il a également été nommé personnalité de l’année.

Sélectionné au cinquième tour du repêchage de la Ligue nationale par le Canadien en 2021, Roy a aidé son équipe à se rendre en en demi-finale du circuit Courteau, mais les Islanders de Charlottetown ont eu le dernier mot. Maintenant que le club de l’Estrie est éliminé, il a obtenu un contrat d’essai professionnel avec le Rocket de Laval, qui doit amorcer la finale de l'Association de l’Est dans la Ligue américaine samedi contre les Thunderbirds de Springfield.

Dumais et Robidas n’ont pour leur part passé que six et 12 minutes au cachot, respectivement.