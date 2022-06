Un autre festival offensif et le retour de Mike Smith

Les experts de l’Après-Match LNH ont fait quelques prédictions mercredi soir au sujet de la suite de la série entre les Oilers d’Edmonton et l’Avalanche du Colorado.

Selon Maxim Lapierre et Alexandre Picard, on pourrait bien avoir droit à un autre festival offensif lors du deuxième match de la série. Également, les deux analystes s’attendent à voir Mike Smith revenir devant la cage des Oilers pour le second affrontement.

