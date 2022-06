Oilers-Avalanche: qui sera devant le filet?

On ne s’attendait pas à un choc de gardiens entre l’Avalanche du Colorado et les Oilers d’Edmonton. Mais on ne s’attendait pas plus à voir les quatre hommes masqués obtenir des minutes de jeu dans ce premier match de la finale de l’Ouest.

Mikko Koskinen a remplacé Mike Smith après le sixième but de l’Avalanche, soit le deuxième de la rencontre de J.T. Compher.

C’était en deuxième période. Dans cette même période, 59 secondes après le changement chez les Oilers, Darcy Kuemper a également pris la direction du vestiaire.

Dans le cas de Kuemper, il a cédé sa place à Pavel Francouz en raison d’une blessure au bas du corps.

Au lendemain de cette victoire de 8 à 6 de l’Avalanche, Jared Bednar n’a pas offert plus d’informations sur l’état de santé de son gardien partant.

« Nous verrons s’il jouera le deuxième match, a-t-il dit. Je ne le sais pas encore. Je ne rentrerai pas dans les détails. »

Au mois de novembre, un entraîneur n’aime pas trop parler des blessures de ses joueurs. En plein cœur d’une finale de l’Ouest, les entraîneurs se referment encore plus. C’était prévisible.

Confiance en Francouz

À 6 pi et 179 lb, Francouz n’a rien du physique de Kuemper, un géant de 6 pi 5 po et 215 lb.

Le Tchèque de 31 ans a maintenu un dossier de 15-5-1 avec une moyenne de 2,55 et un taux d’efficacité de ,916. Depuis le début des séries, il a une fiche de 3-0 avec une moyenne de 3,59 et un taux d’efficacité de ,889.

« Pavel joue bien pour nous depuis le début de l’année, a affirmé Logan O’Connor, un ailier droit au sein du quatrième trio. Nous ne changerons rien. Nous avons une immense confiance en lui. Il est un bon joueur d’équipe, il cherche toujours à apprendre et il travaille fort lors des entraînements.

« Il n’avait pas joué depuis la série contre Nashville. Mais contre une équipe aussi offensive que les Oilers nous devrons mieux jouer défensivement et bloquer plus de tirs pour aider notre gardien. »

Un faux débat

Dans le camp des Oilers, Jay Woodcroft a entretenu un petit mystère sur l’identité de son gardien pour la deuxième rencontre.

« Je trouve que Mike Smith est excellent pour nous depuis le début des séries, a rappelé l’entraîneur en chef des Oilers. Au premier match, je considère que nous n’avons pas assez bien joué devant lui pour l’aider dans plusieurs situations. Nous déterminerons les statuts de Mike et de Mikko demain [jeudi]. »

Il n’y a toutefois pas d’enjeu. Woodcroft se tournera encore vers Smith, son homme de confiance. Le gardien de 40 ans a obtenu les 13 départs de son équipe depuis le début des séries.

Du jeu rapide

Avec 14 buts en un seul match, l’offensive était à l’honneur dans ce premier choc entre Connor McDavid et Nathan MacKinnon. Les Oilers et l’Avalanche ont joué cette rencontre à un rythme immensément élevé.

« C’est parmi les matchs les plus rapides que j’ai joués dans ma carrière, a noté O’Connor. Nous aimons jouer un jeu rapide, mais les Oilers ont aussi de bons patineurs. Souvent pendant la saison, nous avions le sentiment que notre vitesse pouvait faire la différence. Mais les Oilers peuvent aussi utiliser cette force. »

« Les deux équipes sont rapides, mais aussi rapides pour la transition, a renchéri l’ailier Alex Newhook. Tu dois rester très concentré puisqu’avec une seule petite erreur, tu peux voir un joueur voler à côté de toi sur la glace. »