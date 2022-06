Les Capitales font encore le ménage

Les Capitales de Québec ne sont plus arrêtables. Jeudi, au Stade Canac, ils ont passé un coup de balai pour la troisième fois en autant de séries, eux qui ont porté le coup de grâce aux Greys d’Empire State, en les défaisant 3 à 1.

Les partisans de la formation de la Belle Province ont été particulièrement choyés, puisque chacun des balayages a eu lieu au domicile de l’équipe. Les Capitales ont aussi prolongé leur série de victoires à 11.

Les favoris de la foule n’ont toujours pas perdu une seule série cette saison, eux qui en ont disputé six, pour un total de 18 matchs. Ils affichent ainsi un dossier de 15-3, aisément le meilleur de la Ligue Frontier.

Dans leur duel du jour, les Capitales n’ont pas été particulièrement efficaces, mais ils ont inscrit des points aux moments les plus opportuns.

En cinquième manche, Marc-Antoine Lebreux a cogné un double permettant à Kyle Crowl de croiser le marbre. Il créait du même coup l’égalité 1 à 1. Deux tours au bâton plus tard, Crowl a de nouveau complété son tour des sentiers, cette fois, à la suite d’un simple de Pedro Gonzalez.

Finalement, T.J. White a profité d’une erreur adverse en défensive, alors que les buts étaient remplis, pour atteindre le premier coussin et permettre aux coureurs d’avancer chacun d’un coussin, David Glaude se rendant au marbre.

Sur la butte, le partant Franklin Parra ne s’est exécuté que pendant trois manches et deux tiers, mais a permis trois coups sûrs, six buts sur balles et le seul point des visiteurs. Il n’a pas été impliqué dans la décision. C’est plutôt Frank Moscatiello (1-0) qui a hérité de la victoire, lui qui a permis deux buts sur balles, mais retiré trois frappeurs sur des prises, lors de sa seule manche de travail. Samuel Adames a signé son quatrième sauvetage de la saison.

Les Capitales quitteront maintenant le confort de leur domicile pour se rendre au New Jersey, vendredi, afin d’y disputer une série de trois matchs contre les Jackals.