Les Red Wings de Detroit s'en vont dans la bonne direction et le futur est prometteur.

C'est du moins ce que l'entraîneur adjoint Alex Tanguay a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On a eu une excellente progression, surtout en début de saison. On jouait pour environ ,500 au mois de février. C'était une grosse transition par rapport à l'année d'avant. En fin de saison, quand on a vu qu'on n'allait pas participer aux séries éliminatoires, nos joueurs ont eu une grosse baisse d'intensité. On va de l'avant, mais on a encore beaucoup de chemin à faire.»

Si les jeunes se développent bien, le Québécois a tenu à lounager longuement l'un d'eux. Selon lui, il ne fait aucun doute que Moritz Seider mérite de gagner le trophée Calder.

«Quand Steve Yzerman l'a repêché au 6e rang, il a fait écarquiller bien des yeux. Plusieurs personnes ne savaient pas qui il était. C'est un défenseur qui n'a pas peur du jeu physique et qui n'a pas peur de défendre contre les meilleurs joueurs de chaque équipe. Pour moi, les autres candidats ne sont pas proches de Moritz Seider dans la lutte au trophée Calder.»

L'ancien des Canadiens s'est toutefois montré déçu d'avoir vu l'entraîneur-chef Jeff Blashill quitter l'équipe au terme de la présente saison.

«Je peux te dire que Jeff Blashill est un excellent entraîneur. C'est un entraîneur de profession qui fait bien les choses. Je suis certain qu'il va se retrouver du boulot. Pour moi, son congédiement a été décevant. À la fin de l'année, on a eu des discussions avec Steve Yzerman. Il veut apporter un nouvel entraîneur et une nouvelle voix dans l'organisation. On va voir de quel côté ça va aller.»

Tanguay est également heureux pour Martin St-Louis, qui a récemment été confirmé comme entraîneur-chef des Canadiens de Montréal.

«Martin est une excellente tête de hockey et une bonne personne. J'ai vu qu'il avait fait des excellentes choses pour les Canadiens. Il a beaucoup de pain sur la planche. On va certainement se croiser l'hiver prochain.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.