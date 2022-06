«La Poche Bleue le midi» à TVA Sports!

L’émission de sports «La Poche Bleue le midi» sera diffusée quotidiennement sur les ondes de TVA Sports dès septembre prochain et animée par Stéphane Gonzalez, a-t-on indiqué jeudi après-midi.

Dans un communiqué, les copropriétaires de La Poche Bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, ont confirmé l’octroi d’un contrat à l’animateur, qui pilotera son émission de 60 minutes. Ayant commencé sa carrière à MusiquePlus, il a également couvert les arts et spectacles à l’émission «Salut Bonjour» pour ensuite travailler dans le domaine sportif en 2011. Il a œuvré comme journaliste sportif aux débuts de TVA Sports, avant d’animer à la station de radio 91,9 Sports à compter de 2014. Depuis l'an dernier, il est aux commandes de «Gages-tu» à TVA Sports, en plus de collaborer à la quotidienne «JiC».

«Animer une émission de sports le midi et joindre l’équipe de La Poche Bleue constituent pour moi deux beaux défis qui me permettront de garder la grande proximité que j’entretiens avec les fans de sports», a commenté Stéphane Gonzalez.

«Sa proximité avec le public a été un facteur-clé dans la décision d’amener Stéphane avec nous, ce qui cadre parfaitement avec l’approche de La Poche Bleue», a ajouté Guillaume Latendresse.

Crédit photo : Courtoisie

Entente avec TVA Sports

En vertu d’une entente conclue avec TVA Sports, cette chaîne diffusera «La Poche Bleue le midi» au même moment que sa présentation sur les plateformes de La Poche Bleue. Cette association réjouit au plus haut point le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

«Ce premier partenariat d’affaires solidifie notre entente avec Maxim et Guillaume, ainsi qu’avec la marque La Poche Bleue, qui ne cesse de croître en notoriété. Nous sommes fiers d’accueillir Stéphane Gonzalez dans un rôle clé dans notre programmation, alors que nous proposerons, dès l’automne prochain, une émission où l’actualité sportive sera traitée comme eux seuls savent le faire et qui saura plaire aux fans de sports», a-t-il déclaré.

«Forts de notre relation avec TVA Sports, nous sommes fiers de nous associer à cette chaîne et de développer un concept d’émission le midi qui nous ressemble», a enchaîné Guillaume Latendresse.

Par ailleurs, plusieurs collaborateurs se joindront à l’équipe de l’émission à laquelle les copropriétaires participeront. Leur identité sera dévoilée sous peu.

«On a toujours dit qu’on avait de grands projets pour La Poche Bleue et nous sommes prêts à procéder à des embauches», a mentionné Maxim Lapierre.