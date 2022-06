À VOIR: le CH est proactif au «combine»

Plusieurs espoirs en vue du prochain encan de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont été rendus disponibles aux médias jeudi, à l’occasion de la séance de tests physiques annuelle, communément appelée «combine» qui s’amorçait à Buffalo.

Il s’agit de l’occasion idéale pour en connaître davantage sur le jeu de coulisse, les intérêts des différentes équipes envers les futures vedettes du circuit Bettman et du déroulement des rencontres entre les formations et leurs potentiels poulains ciblés.

Le défenseur à caractère offensif, Denton Mateychuk a confié au journaliste Anthony Martineau, présent sur place, être très intéressé à joindre les rangs du Bleu-Blanc-Rouge. Selon lui, il s’agirait d’un grand honneur pour lui et sa famille.

L’arrière des Warriors de Moose Jaw est perçu comme un éventuel choix de premier tour, ciblé par plusieurs autour du 20e échelon. Mateychuk a revendiqué 13 buts et 51 mentions d’aide pour un total de 64 points en 65 parties jouées cette saison.

Le CH intéressé à un franc-tireur?

Le CH aurait fait de l’œil au tireur d’élite Jonathan Lekkerimaki. L’ailier aurait rencontré l’état-major des Canadiens de Montréal, la veille, lors d’un souper.

L’attaquant se perçoit lui-même comme le marqueur le plus naturel de tous les candidats disponibles. Le franc-tireur a compilé 20 filets et 15 assistances en Suède lors de la plus récente campagne.

Les rencontres se poursuivent

Cutter Gauthier s’est également entretenu avec les dirigeants du Tricolore lors d’une longue rencontre selon ce qui circule à Buffalo. Il y aurait un intérêt marqué pour l’attaquant de puissance qui en fait saliver plusieurs avec son gabarit de 6 pieds 2 pouces et près de 200 livres.

Maveric Lamoureux impressionne

Le convoité défenseur québécois, Maveric Lamoureux fait rêver de nombreux partisans québécois qui espèrent le voir enfiler l’uniforme de la Sainte-Flanelle.

Sachez que le produit des Voltigeurs de Drummondville en a impressionné plus d’un lors de l’amorce du «combine».

Lamoureux a, lui aussi, eu son moment avec l’organisation montréalaise.

Voyez ses impressions face à cet entretien dans la vidéo principale ci-dessus.