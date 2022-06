Vraiment, DJ?

C’est maintenant officiel : les noms des 42 joueurs qui participeront au premier tournoi de la LIV Golf League ont été annoncés.

Sergio Garcia, Kevin Na, Lee Westwood et Ian Poulter font partie du groupe. La plus grande surprise est certainement la présence de l'ancien numéro un mondial, Dustin Johnson.

Max Lalonde et Mark Fraser sont sidérés par cette décision, ont-ils laissé clairement savoir dans le balado de TVA Sports «Golf Nation», enregistré mercredi. À écouter ici :

«N’y vas pas au premier tournoi, qui est présenté en plus au même moment que le tournoi que tu as déjà gagné et dont tu portes le logo du commanditaire sur ton chandail, a commenté Lalonde. Est-ce dire que l’association avec RBC est terminée?»

C’est aussi la consternation chez RBC, le commanditaire officiel de l’Omnium canadien, puisque Johnson ratera l’édition 2022 du tournoi, qui aura lieu du 6 au 12 juin à Toronto, soit en même temps que le début de la LIV Golf League à Londres. Il était même un ambassadeur de la Banque Royale du Canada.

Ce choix du gendre de Wayne Gretzky est plutôt surprenant. Johnson avait stipulé être totalement engagé envers la PGA lorsque Phil Mickelson avait tenu des propos controversés au sujet de l’arrivée du nouveau circuit financé par un fonds saoudien.

Cette décision pourrait d’ailleurs valoir quelques conséquences à Johnson, ainsi que tous les autres athlètes qui optent pour cette option, comme la perte de leur carte de membre de la PGA.

Tout un spectacle à Bromont

Dans le balado «Golf Nation» de la semaine, il est également question du deuxième tournoi du East Coast Pro Tour, qui s’est conclu avec la victoire de Calvin Ross.

La deuxième place est revenue à Caroline Ciot, qui a égalé le record du parcours du Domaine Château-Bromont.

Les amateurs présents ont eu droit à tout un spectacle. L’épisode sur le championnat de Bromont, présenté par le Domaine Château-Bromont, Robusto et Parisi Golf, sera diffusé à TVA Sports le 23 juillet.

