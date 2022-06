Martin St-Louis dévoile le but pour la prochaine saison

Martin St-Louis flotte sur un nuage après avoir été confirmé comme entraîneur-chef des Canadiens de Montréal.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Je suis très heureux. C'est un grand honneur pour moi. Je suis né en 1975. On écoutait ça à chaque samedi soir avec mon père et la famille. Les Canadiens, ça fait des excuses pour se rassembler avec les amis deux ou trois fois par semaine. On veut qu'ils soient fiers de leur équipe et les aider à passer des meilleures soirées.»

Celui qui vient de signer un contrat valide pour les trois prochaines saisons veut profiter de cette période de temps pour faire évoluer son équipe et pour, lui aussi, se développer en tant qu'entraîneur.

«Ça va être à moi à faire mes preuves. Trois ans, j'étais très confortable avec ça. Ça me donne assez de temps pour montrer l'évolution de l'équipe, prouver qu'on est dans la bonne direction et aller chercher du succès. Trois ans, ça me plaisait à moi et je sais que ça plaisait aux Canadiens aussi.»

En ce qui concerne la prochaine saison, St-Louis assure que le processus sera plus important que le résultat.

«Il faut que les joueurs se sentent bien et il faut que tu gagnes des matchs. Gagner, ça fait partie du développement, mais perdre aussi. C'est certain que tu peux avoir plus de succès à court terme, si tu ne te concentres pas à développer les joueurs. Mais pour avoir du succès à long terme, tu dois développer à l'interne. C'est ça notre but. Je ne pense pas qu'on est dans une zone où on veut gagner à tout prix en ce moment.»

Il ne ferme toutefois pas la porte à voir son plan évoluer en cours de route.

«Je sais que, comme entraîneur, on se fait engager pour se faire congédier. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne m'arrête pas à ça, mais les attentes doivent être réalistes. C'est certain que gagner c'est très important. On va faire ça un pas à la fois. Ça veut tu dire qu'un moment donné on va se mettre à courir un peu? Ça se peut, je ne le sais pas. On va voir ça au jour le jour.»

