Les Rangers lancent un message au Lightning

Le premier match de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York n’avait rien d’un duel de gardiens de but comme attendu. Les «Blueshirts» l’ont emporté 6 à 2 au Madison Square Garden, mercredi.

Les Rangers ont résolu l’énigme d’Andrei Vasilevskiy, le trompant trois fois de plus en une rencontre que les Panthers de la Floride en quatre matchs au tour précédant.

Les favoris de la foule ont jailli durant la période médiane en marquant trois fois. Le jeune Filip Chytil a continué sur sa lancée en inscrivant deux de ces buts, lui qui cumule cinq réussites à ses trois derniers matchs.

Frank Vatrano a été l’auteur de l’autre filet des siens au deuxième vingt, quelques instants après avoir réussi un superbe jeu défensif aux dépens d’Anthony Cirelli.

Avant les exploits de Chytil, les «Bolts» semblaient dans le coup. Plus d’une semaine après avoir balayé leurs rivaux floridiens, la troupe de Jon Cooper n’a pas tardé à chasser la rouille en livrant une chaude lutte aux Rangers en première période. Steven Stamkos a répondu au premier but du match, inscrit par Chris Kreider, à l’aide du puissant lancer frappé qui a bâti sa renommée.

Le capitaine des doubles champions en titre de la coupe Stanley s’est aussi fait complice du 42e but en séries éliminatoires en carrière d’Ondrej Palat.

Artemi Panarin a cloué le cercueil du Lightning après seulement 30 secondes de jeu en troisième période. Mika Zibanejad l’a ensuite imité en avantage numérique.

Si Vasilevskiy a connu possiblement l’un de ses pires matchs printaniers en carrière, allouant six buts en 34 lancers, son compatriote Igor Shesterkin a connu une soirée beaucoup plus plaisante. Il a réussi 37 parades dans la victoire des siens.

Les deux formations croiseront le fer à nouveau dans le mythique amphithéâtre new-yorkais vendredi soir.

BUT ZIBANEJAD 6-2 -

BUT PANARIN 5-2 -

BUT CHYTIL 4-2 -

BUT CHYTIL 3-2 -

BUT PALAT 2-2 -

BUT VATRANO 2-1 -

BUT STAMKOS 1-1 -