Jeux vidéo : John Madden retrouve sa place

Le visage de l’ancien entraîneur et commentateur du football professionnel John Madden sera de retour sur la couverture du jeu vidéo à son nom, a annoncé EA Sports, mercredi.

Décédé le 28 décembre, la légende de la NFL se retrouvera sur la jaquette du jeu «Madden23», ce qui constitue certes un hommage à sa carrière. La dernière fois que les adeptes avaient vu l’ex-pilote des Raiders d’Oakland à l’avant-scène du fameux produit remontait à 2000.

Pour l’occasion, EA Sports a voulu souligner trois étapes différentes de la vie de Madden. D’ailleurs, la journée de mercredi marque le 34e anniversaire du lancement de «John Madden Football».

Les nouveautés relatives au jeu proprement dit seront divulguées jeudi et dans les semaines à venir. Il sera par contre possible d’entendre la voix de Madden grâce à une technique de reproduction audio.

L'an passé, Tom Brady et Patrick Mahomes avaient partagé la couverture du jeu vidéo compatible notamment avec les consoles PlayStation 4 et 5 et Xbox.