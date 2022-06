Jesperi Kotkaniemi veut un plus grand rôle

À sa première saison avec les Hurricanes de la Caroline, Jesperi Kotkaniemi n’a pas eu un rôle offensif très prononcé, mais il a établi un bilan assez positif, lundi, alors que ses coéquipiers et lui vidaient leur casier et s’adressaient une dernière fois aux médias avant la saison morte.

«Il y a eu plusieurs hauts et plusieurs bas, a admis "KK", lors de son apparition au micro d’un peu plus de trois minutes. Il y a eu des très bons moments. En général, j’ai eu beaucoup de plaisir, nous avions un bon groupe. C’est triste que ça se termine ainsi.»

L’attaquant a été impliqué d’une controverse lors de la dernière saison morte, quand il a d’abord accepté une offre hostile des "Canes", que le Canadien de Montréal a préféré ne pas égaliser, obtenant ainsi un choix de premier tour et un autre de troisième ronde en compensation.

Le Finlandais a profité de la saison pour apposer sa signature au bas d’une prolongation de contrat de huit ans, d’une valeur de 38,56 millions $.

Il a toutefois eu moins de succès sur la glace, amassant 29 points en 66 matchs en saison régulière, en plus d’en ajouter deux en 14 duels éliminatoires. Il a aussi moyenné un temps de jeu avoisinant les 12 minutes par match.

«De temps en temps [c’était frustrant], mais je connaissais mon rôle. J’ai fait de mon mieux, a ajouté Kotkaniemi. J’essayais d’être affamé lors de chaque présence sur la glace.»

«Je sens que je suis prêt à assumer plus de minutes de jeu, mais je vais prendre ce qui me sera offert. Comme nous avons pu le constater cette année, nous avons quatre lignes complètes. La compétition interne est relevée. Nous allons devoir être prêts au camp d’entraînement.»

Andersen était près de revenir

Deux jours après avoir subi l’élimination au terme du septième match - une défaite de 6 à 2 - de leur série de deuxième tour contre les Rangers de New York, la pilule était toujours difficile à avaler pour les hommes de Rod Brind’Amour.

Même s’il n’a pas pris part à un seul match, blessé, le gardien Frederik Andersen était tout aussi abattu que ses coéquipiers. C’est que l’homme masqué était plus près que jamais de revenir au jeu, lui qui avait subi une déchirure du ligament collatéral médian le 16 avril, lors d’un match contre l’Avalanche du Colorado.

«C’est une blessure particulièrement difficile pour un gardien, en raison de la nature de notre travail, a mentionné Andersen. En séries, tu veux revenir le plus rapidement possible. C’est ce sur quoi je me concentrais. J’ai fait tout ce que je pouvais.»

Le Danois a été particulièrement efficace en 2022-2023, sa première campagne à Raleigh. Il a préservé une fiche de 35-14-3, une moyenne de buts alloués de 2,17 et un taux d’efficacité de ,922. Lui et Antti Raanta ont formé tout un duo, eux qui ont mis sur le trophée William M. Jennings, remis annuellement aux gardiens de l’équipe qui a permis le moins de buts en saison régulière. Les deux sont toujours sous contrat pour la prochaine saison.