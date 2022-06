D.J. Smith a beaucoup appris au Championnat du monde

L’entraîneur-chef D.J. Smith a l’habitude d’être l’homme de la situation derrière le banc avec les Sénateurs d’Ottawa, mais quand il a accepté l’invitation d’Équipe Canada pour le plus récent Championnat du monde, c’était pour jouer un rôle d’adjoint à Claude Julien. Néanmoins, Smith croit être ressorti de cette expérience en étant un meilleur instructeur qu'auparavant.

En plus de côtoyer Julien, toujours sans emploi dans la Ligue nationale (LNH) depuis qu’il a été congédié par le Canadien de Montréal en février 2021, Smith a pu assumer ses fonctions avec André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona qui bénéficiait aussi d’un rôle d’adjoint pour le Canada.

«C’était bien de pouvoir apprendre à connaître différentes personnes qui imposent des systèmes différents, a raconté l’instructeur des "Sens" au quotidien "Ottawa Sun", mardi. Tout le monde a une vision différente sur la manière d'entraîner et on peut voir la raison pourquoi Julien a gagné une coupe Stanley. C’était bien de travailler avec lui. Il est calme et ne panique jamais.»

«[Tourigny] est un excellent entraîneur qui a eu un parcours similaire au mien. Il a passé beaucoup de temps dans la [Ligue de hockey junior majeur du Québec]. Puis, il a eu son premier travail dans la LNH [avec les Sénateurs]. Il connaît son hockey, il a fait beaucoup de bonnes choses pour Hockey Canada et c’est un bon gars.»

Pas de séries

L’homme de 45 ans vient de conclure sa troisième saison en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH, toutes avec les Sénateurs. Il présente un dossier de 81-104-24 durant son rendement.

En 2021-2022, la formation de la capitale fédérale a de nouveau raté les séries éliminatoires avec Smith derrière le banc, prolongeant sa séquence d’insuccès à cinq saisons sans y participer. En vertu de 73 points en 82 matchs, elle a fini au 26e rang de la LNH. Seul le CH a moins bien fait dans la section Atlantique. Smith pourrait ainsi se retrouver rapidement sur la sellette si les Sénateurs poursuivaient dans cette veine.

«Ce fut dur pour moi, en étant dans un marché canadien après une année très longue, mais j’essaie toujours de m’améliorer en tant qu’entraîneur. Des tournois comme celui-là te permettent de devenir meilleur et te donnent différentes idées sur la façon d'aborder le jeu, a indiqué Smith. Ça m’a aussi permis de voir des joueurs différents, parce que tu ne sais jamais quand tu pourrais les retrouver, que ce soit en raison d’un échange ou des joueurs autonomes. Maintenant, je les connais un peu mieux.»

Avant de songer à la prochaine campagne, Smith aura l’occasion de se changer les idées cet été. Il le fera entre autres en s’adonnant «au golf pour un mois, sans arrêt».