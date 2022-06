Des chiffres à la McDavid

DENVER - Connor McDavid représente un phénomène. On le décrivait comme le prochain grand quand il avait 15 ans. Il suivait les traces de Sidney Crosby, une autre bibitte rare.

Maintenant âgé de 24 ans, McDavid a atteint le statut d’icône de la LNH depuis longtemps. Il porte le «C» de capitaine sur son gilet avec les Oilers d’Edmonton et il transporte cette équipe avec un autre talent rare, Leon Draisaitl.

Depuis le début des séries, McDavid se retrouve sur une autre planète. Le numéro 97 a des statistiques ahurissantes avec 29 points (8 buts, 21 passes) en seulement 13 matchs.

Dans le premier match de la finale de l’Ouest contre Nathan MacKinnon et l’Avalanche, McDavid a marqué un but et récolté deux passes dans un revers de 8 à 6. Il n’était pas à son sommet, mais il a quand même noirci la feuille de pointage à trois reprises.

«Il trouve des façons de rendre les équipes adverses nerveuses, a dit Jay Woodcroft, l’entraîneur en chef des Oilers. Il réussit des jeux même quand notre équipe ne joue pas au niveau où elle devrait se retrouver. Son jeu et ses qualités de meneur nous procurent toujours une chance de revenir dans une rencontre. Au premier match contre l’Avalanche, nous étions à un seul but d’écart jusqu’à la toute fin.»

«Je connais Connor, je sais qui il est comme joueur et comme personne, a poursuivi Woodcroft. Il sait comme le reste des joueurs de notre équipe que nous aurons besoin de mieux jouer contre l’Avalanche. Et ça partira de notre jeu défensif.»

McDavid a aussi fait le même constat après la première rencontre face à l’Avalanche.

«L’Avalanche a une très bonne équipe, a dit l’Ontarien après le premier match. Ils ont plusieurs joueurs très rapides. Nous nous attendions à cela. Mais nous n’avons pas connu un bon début de match, nous restions sur nos talons. Ça ressemblait à nos premiers matchs lors des deux dernières séries.»

Avec Gretzky et Lemieux

Avec 29 points en seulement 13 matchs en séries, McDavid produit à un rythme de 2,23 points par match.

Draisaitl, son fidèle complice, a aussi des statistiques dignes d’un jeu vidéo avec 28 points (7 buts, 21 passes) en 13 rencontres. On parle d’une moyenne de 2,15 points par rencontre pour le gros attaquant originaire de l’Allemagne.

Dans l’histoire de la LNH, parmi les joueurs qui ont joué un minimum de 13 matchs en séries lors d’une même année, il y a seulement deux joueurs qui ont produit à une cadence encore plus élevée. Le premier portait le numéro 99 et le deuxième avait le numéro 66.

Wayne Gretzky détient le record à 2,61 points par match. En 1984-1985, Gretzky avait amassé 47 points (un record) en 18 matchs seulement. La «Merveille» avait également obtenu une moyenne de 2,38 points (38 points en 16 matchs) en 1982-1983 et 2,26 points (43 points en 19 matchs) en 1987-1988.

Les Oilers avaient gagné la Coupe Stanley en 1985 et en 1988.

Dans le cas de Lemieux, il avait maintenu un rythme de 2,27 points par match (34 points en 15 matchs) en 1991-1992 avec les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins avaient soulevé la coupe cette année-là.

Pratiquement irréel

Les Oilers ont choisi le repos après cette première bataille contre l’Avalanche au Ball Arena dans la finale de l’Ouest.

Woodcroft, Ryan Nugent-Hopkins et Cody Ceci ont rencontré les journalistes dans un chic hôtel à Cherry Creek à une quinzaine de minutes en voiture du centre-ville de Denver.

Nugent-Hopkins a cherché les bons mots pour décrire le phénomène McDavid. Questionné à savoir si ses statistiques offensives s’expliquaient par un acte surréel ou si elles étaient simplement à l’image de McDavid, l’ancien premier choix au total au repêchage de 2011 a offert une bonne explication.

«C’est probablement un peu des deux, a-t-il répliqué. Connor a réellement élevé son jeu depuis le début des séries. Il mène notre équipe émotionnellement, physiquement et offensivement. Il joue comme un grand meneur. Je ne sais pas s’il y a un autre joueur qui pourrait faire ce qu’il fait.»

«Je crois encore que c’est irréel, a renchéri Ceci. On s’habitue à le voir obtenir des points, mais c’est assez spectaculaire ce qu’il accomplit. Et tu peux voir également à quel point il veut gagner. C’est un reflet du joueur qu’il est, il ne cherche pas juste à obtenir des points. Il fait tout ce qu’il peut pour aider notre équipe à gagner et poursuivre notre chemin en séries.»