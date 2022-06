Bale annonce son départ du Real Madrid

L'international gallois Gareth Bale a annoncé mercredi son départ du Real Madrid, où il évoluait depuis 2013, dans une lettre ouverte postée sur ses réseaux sociaux.

« J'écris cette lettre pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, tous les salariés du club et les supporters qui m'ont soutenu durant toute cette période », s'est lancé le Gallois de 32 ans, figure du trio d'attaque « BBC » qu'il avait formé avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

« Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune qui voulait faire de son rêve de jouer au Real Madrid une réalité. Revêtir ce maillot blanc empreint de gloire, porter l'écusson sur mon torse, jouer au Santiago-Bernabéu, gagner des titres, et atteindre ce qui est si fameux et accessible pour si peu de gens, gagner la Ligue des champions »... a énuméré Bale.

« Désormais, je peux regarder en arrière, me poser, et dire avec sincérité que ce rêve est devenu réalité, et même plus », a-t-il affirmé.

Gareth Bale va quitter le Real avec une armoire à trophées bien remplie : durant ses neuf années à Madrid, il a raflé 15 titres, dont trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et surtout cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Il fut notamment l'un des grands artisans du 12e sacre en C1 du Real Madrid en 2018 à Kiev, en marquant un doublé en finale contre Liverpool (3-1), dont un mémorable retourné acrobatique.

Lors de la présentation du 14e trophée de Ligue des champions glané samedi au stade de France contre Liverpool (1-0) aux supporters, dimanche, Bale, qui a longtemps entretenu une relation distendue avec les supporters « Madridistes », a été applaudi par le Bernabéu comme tous ses autres coéquipiers.

« Le Real Madrid souhaite communiquer sa reconnaissance et son affection envers Gareth Bale, un joueur qui fait déjà partie de la légende de ce club pour toujours », a réagi le Real dans un communiqué diffusé en début de soirée. « Le Real Madrid est et sera toujours sa maison », a conclu le club merengue.

« Faire partie de l'histoire de ce club et atteindre tout ce qu'on a réussi ensemble au Real Madrid a été une expérience incroyable que je n'oublierai jamais », a assuré de son côté le Gallois.

« Ensemble, nous avons pu créer des moments qui feront partie de l'histoire de ce club et de l'histoire du football. Ce fut un honneur. Merci ! Hala Madrid ! », a conclu le joueur, sans donner d'indice sur son avenir.

Prolongation automatique de Franck Ribéry à la Salernitana

Le contrat de Franck Ribéry avec la Salernitana a été automatiquement prolongé d'un an grâce au sauvetage du club en Serie A à l'issue de la dernière saison, a-t-on appris mercredi auprès du club italien.

« Pour le moment, nous pouvons confirmer que Franck Ribéry est un joueur de la Salernitana », a indiqué à l'AFP le club du sud de l'Italie, soulignant que le « contrat a été renouvelé automatiquement avec le maintien ».

L'ex-attaquant des Bleus et du Bayern Munich, âgé de 39 ans, est arrivé l'été dernier à Salerne, ville située sur la Côte Amalfitaine au sud de Naples, après la fin de son contrat précédent de deux ans à la Fiorentina.

La Salernitana est montée en 2021 pour la troisième fois de son histoire dans l'élite. Pour la première fois, elle a obtenu son maintien, lors de la dernière journée, alors que ses deux premières expériences s'étaient soldées par une relégation immédiate (1948 et 1999).

Le club avait annoncé en janvier que « FR7 » avait demandé à partir pendant le mercato hivernal, avant de se raviser et de finalement terminer la saison chez les Grenats. Des médias avaient alors évoqué des envies de retraite du natif de Boulogne-sur-mer, dans le nord de la France.

Juste après avoir assuré in extremis le maintien, le 22 mai, Ribéry avait confié à des médias italiens son envie de rester. « Il y a eu des moments difficiles et des beaux moments. Rester? Si tu veux que je reste, je reste... », avait-il lâché à des journalistes.