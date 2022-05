Xavier Ouellet, le général du Rocket

Pour aspirer aux grands honneurs, une équipe doit pouvoir compter sur une brigade défensive solide afin de limiter les dégâts. Chez le Rocket de Laval, le meneur de cette unité est le vétéran Xavier Ouellet.

Durant la saison régulière, le Québécois a été l’un des piliers de la filiale du Canadien de Montréal. C’est la même chose depuis le début des séries éliminatoires.

Il est le type de meneur qui montre l’exemple sur la patinoire, et non par ses discours enflammés dans le vestiaire entre deux périodes. Lorsque ça chauffe sur la glace, il est capable de calmer le jeu et de détendre ses jeunes coéquipiers.

Le capitaine est reconnu pour son efficacité. Il n’est pas celui qui va tenter des mises en échec spectaculaires. Cependant, les équipes adverses n’aiment pas toujours l’affronter.

«J’ai toujours été efficace avec mon bâton. Ç’a toujours fait partie de mon jeu, a mentionné Ouellet après l’entraînement du Rocket, mardi. C’est une facette que je prends vraiment à cœur.»

«J’essaye d’être fatigant en mettant mon hockey entre les jambes de mes adversaires et autour de la rondelle afin de les déranger le plus possible. Ça leur enlève du temps pour faire des belles passes et de beaux jeux.»

Bien dans sa tête

Ouellet et l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, se connaissent depuis une douzaine d’années. Celui-ci ne voit pas beaucoup de différences entre le défenseur qu’il a eu sous ses ordres dans la LHJMQ et celui de cette saison dans la Ligue américaine.

«Il est assez semblable, a souligné Houle. Il a les mêmes attraits de leader sur la glace. Il joue de la même manière, mais il est plus mature.

«Il a réalisé beaucoup de choses aussi. Il a eu des chances de jouer dans la LNH. Quand tu te fais descendre dans la Ligue américaine, tu deviens négatif.»

«Présentement, il est bien dans sa tête. Il a la tête en paix et c’est pour cette raison qu’il joue bien.»

Malgré les déboires du CH, Ouellet n’a pas été rappelé cette saison. Un concours de circonstances, selon Houle.

«En raison de la situation de la COVID-19, il y a eu plusieurs moments étranges. Ç’a changé les données. Xavier devait se faire rappeler, mais il a attrapé la COVID. Même chose pour Louie Belpedio.»

Une belle énergie

Ce n’est pas la première fois que Ouellet contribue aux succès de son équipe en séries. Il l’a fait avec le Canadien lors de la saison 2019-2020.

Dans la Ligue américaine, il avait aidé les Griffins de Grand Rapids à se rendre à la finale de l’Association de l’Est en 2015.

Est-ce que l’athlète de 28 ans voit une comparaison entre ces deux expériences et le parcours actuel de la formation lavalloise?

«Je trouve qu’il y a une belle énergie autour de l’aréna, a mentionné Ouellet. Les gars sont contents d’être là et ils sont excités.»

«On travaille tous dans la même direction. Nous sommes tous à la même page. On a du plaisir à gagner. Ça donne le goût de continuer d’aller dans la même direction.»