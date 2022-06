Stamkos/Wright: un contexte similaire

Dans son point de presse de mardi, Kent Hughes, le directeur général du Canadien, parlait de l’importance de repêcher «le meilleur joueur pour le futur et pas juste le meilleur pour l’an prochain».

Voilà donc une déclaration lourde de sens, qui a de quoi nous rappeler la décision que le Lightning de Tampa Bay a prise en 2008.

«Qu’on se comprenne bien, je ne suis pas en train de comparer Shane Wright à Steven Stamkos, a tenu à préciser l’animateur Jean-Philippe Bertrand lors du podcast La Dose. Par contre, le contexte est similaire.»

«J’étais présent au repêchage à Ottawa cette année-là et on disait à peu près les mêmes choses. On disait que ce n’était pas une grande cuvée, qu’il n’y avait pas de joueurs générationnels. On avait même des doutes à l’endroit de Steven Stamkos.»

Si l’avenir nous a prouvé que le Lightning a bien fait de faire du Stammer la première sélection de l’encan 2008, les années suivantes ont cependant été difficile.

«Le Lightning a fait les séries une seule fois lors des cinq années suivantes. Les amateurs ont dû se montrer patients, mais regarder ou l’équipe en est aujourd'hui», a expliqué l'animateur.

«Shane Wright ou pas, le Canadien ne devrait pas faire les séries l'an prochain. C'est peut-être ça le prix à payer pour avoir un club qui aspire à remporter trois coupe Stanley de suite.»

