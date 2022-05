Shane Wright détrôné dans le classement de The Athletic

Le réputé expert en recrutement de The Athletic Corey Pronman a ajouté de l’huile sur le feu, mardi matin, en plaçant Juraj Slafkovsky au premier rang de son classement en vue du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey.

Le débat entre Slafkovsky et Shane Wright devient de plus en plus féroce sur les réseaux sociaux à la lumière des brillantes performances du Slovaque au Championnat mondial de hockey.

«Le coffre à outils de Slafkovsky est plus attrayant, et il a enchaîné les prestations impressionnantes dans différents tournois. Le talent qu’il a montré au Championnat mondial a été suffisant pour lui permettre de coiffer Wright dans mon classement», a expliqué Pronman.

Ce dernier compare Slafkovsky à Rick Nash, alors qu’il voit des similitudes entre Wright et Mika Zibanejad.

Le joueur de centre américain Logan Cooley apparait au troisième rang de la liste de Pronman. Le défenseur tchèque David Jiricek suit au quatrième échelon. Simon Nemec, un arrière slovaque, complète le top 5.

Les Canadiens de Montréal détiennent le premier choix au total du repêchage pour la première fois depuis 1980. Ils avaient alors réclamé Doug Wickenheiser au lieu de Denis Savard.

Wright et Cooley souperont avec les dirigeants des Canadiens jeudi soir.