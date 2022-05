Remparts et Cataractes: Prêts pour le dernier chapitre

Après quatre premiers duels épiques, la demi-finale entre les Remparts de Québec et les Cataractes de Shawinigan fera officiellement un maître mercredi soir alors que sera présenté le cinquième et ultime match de la série, au centre Vidéotron.

Mardi, les deux formations ont axé leur journée sur la récupération. Ni l’une, ni l’autre n’a tenu de séance d’entrainement au lendemain de la victoire dramatique des Cataractes en prolongation, lundi.

« La pire chose qu’on peut faire avant un match 5, c’est faire un bourrage de crâne. Il faut que ça vienne des tripes », a mentionné Patrick Roy mardi matin.

Une philosophie qu’appliquait également son vis-à-vis Daniel Renaud.

« Aujourd’hui, les X et les O sont bien secondaires, a admis l’entraineur-chef des Cataractes. Les gars savent exactement ce que l’autre club va faire. Dans ces situations, c’est l’équipe qui va le mieux récupérer et qui va se recentrer le plus rapidement qui aura les meilleures chances de gagner. »

De son côté, Roy avait préféré ne pas s’adresser à ses joueurs lundi soir après la défaite crève-cœur. Hier, lors d’une courte rencontre, il a notamment fait part de ses expériences lors de matchs ultimes dans sa carrière de joueur.

Il a surtout mis l’accent sur l’importance de ne pas voir trop loin devant.

« C’est très simple. Je veux que les gars profitent du moment et qu’ils restent dans le moment présent. Il ne faut pas se concentrer sur le résultat final mais sur le processus pour s’y rendre.

« Des matchs ultimes, j’en ai vécu dans la LNH et ils peuvent aller d’un côté comme de l’autre. Le niveau d’intensité et l’énergie se fait naturellement puisqu’il n’y a pas de lendemain. J’ai toujours préféré avoir un match ultime à la maison puisque je ne sais même pas si j’ai déjà gagné un match 7 sur la route. »

Momentum aux Cataractes?

En faisant la plus banale des règles de trois, on pourrait conclure que ce sont les Cataractes qui se sont emparé du momentum de la série lorsque Mavrik Bourque a fermé les livres, lundi.

Une théorie simpliste à laquelle n’adhèrent ni l’un, ni l’autre des entraineurs, pour des raisons différentes.

« S’il y a un momentum, il est de notre bord parce qu’on a joué un meilleur match qu’eux lundi, a plaidé Roy. Si tu m’avais posé la même question avant-hier, je t’aurais dit qu’il était de leur côté parce qu’ils avaient mieux joué que nous [dans le match no. 3]. La morale de l’histoire, c’est que ce n’est pas parce que tu joues un bon match que tu es garanti de gagner. Il faut que tu sois en mesure de profiter de tes chances de marquer. »

De son côté, Renaud croit au momentum dans le hockey junior. Mais à l’intérieur d’un même match.

« Je ne pense pas que le momentum se transporte d’un match à l’autre. Par contre, il est tellement fort dans le cours d’une rencontre. Hier [lundi], les Remparts ont été la meilleure équipe en première période alors qu’en troisième, c’est nous qui avions le momentum. On oublie à quel point ce sont des jeunes joueurs et on sent vraiment quand une équipe prend le contrôle. »

Expérience

Pas de doute, la très forte majorité des joueurs des deux équipes vivront une expérience nouvelle lorsqu’ils mettront la lame sur la glace du centre Vidéotron, ce soir. Très peu d’entre eux ont vécu un match ultime dans le circuit Courteau et c’est là que l’expérience des quatre joueurs membres de l’équipe championne de l’an dernier et maintenant avec les Remparts, pourront jouer un rôle, estimait Roy.

« Hier, on était quand même down, a reconnu l’un des quatre anciens des Tigres de Victoriaville, Conor Frenette. Perdre en prolongation, c’est un gros bas pour une équipe. Comme je l’ai dit au début, les séries, c’est une montagne russe d’émotion. Maintenant, il faut rester neutre et approcher ce match avec enthousiasme. On sait qu’il va y avoir beaucoup de partisans et que c’est un match qui va être très excitant pour tout le monde. On doit être excité, avoir confiance et savoir qu’on a une chance de gagner. »

On peut effectivement s’attendre à une imposante foule au centre Vidéotron ce soir puisqu’en date de mardi après-midi, près de 8500 billets avaient déjà trouvé preneurs.