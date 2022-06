Les Jays finissent mai en beauté

Le mois de mai n’aura pas été très rose pour les Blue Jays de Toronto, mais au moins, ils l’ont conclu de la meilleure façon possible, mardi au Rogers Centre. En défaisant les White Sox de Chicago 6 à 5, ils ont prolongé leur séquence de victoires à six.

Nul n’a mieux fait que le receveur Alejandro Kirk dans ce duel. Ce dernier a frappé deux longues balles, respectivement au deuxième et au cinquième tour au bâton des siens. Chaque fois, Teoscar Hernandez était sur les sentiers.

Hernandez aussi s’est illustré. En plus de croiser la plaque deux fois, il a produit les deux autres points des favoris de la foule, quelques instants avant le deuxième circuit de Kirk, grâce à un double, qui a poussé George Springer et Bo Bichette à la plaque.

Le partant des White Sox Lucas Giolito (3-2) est sans doute celui qui fera des cauchemars en pensant à Kirk et Hernandez, lui qui a permis l’ensemble des six points. Il a finalement été retiré après quatre manches et deux tiers, après avoir donné huit des 12 coups sûrs du jour des vainqueurs.

Du côté des hommes de Charlie Montoyo, Kevin Gauman était l’homme de confiance sur la butte. En cinq manches, il a accordé trois points. Il a aussi retiré cinq adversaires sur des prises. Jordan Romano s’est assuré de fermer les livres en neuvième manche, amassant son 16e sauvetage de la saison.

Les deux équipes poursuivront cette série de trois matchs mercredi, avant de la conclure le lendemain.

Les Yankees humilient Syndergaard

À New York, l’as lanceur des Angels de Los Angeles Noah Syndergaard a connu un rare mauvais départ contre les Yankees, lui qui a finalement accordé cinq points dans un revers de 9 à 1 des siens.

L’artilleur a d’abord permis une poussée de quatre points des favoris de la foule au premier assaut, couronnée d’un circuit de deux points de Matt Carpenter. Il a ensuite permis un cinquième point à la manche suivante, sur une frappe de DJ LeMahieu (double). Syndergaard (4-3) a finalement laissé sa place après deux manches et un tiers, après avoir donné sept coups sûrs et un but sur balles.

Son vis-à-vis, Jordan Montgomery (1-1), a bien mieux fait, ne permettant qu’un point sur quatre coups sûrs et un but sur balles, en sept manches de travail. Il a aussi fait mordre la poussière à quatre adversaires.