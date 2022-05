Les Cataractes forcent la tenue d'une rencontre ultime contre les Remparts

Les Cataractes de Shawinigan ne sont pas morts. Dans une autre guerre de tranchées, la troupe de Daniel Renaud l’a emporté 3 à 2 en prolongation grâce à un but de Mavrik Bourque pour forcer la tenue d’un cinquième et ultime match face aux Remparts, demain, au Centre Vidéotron.

Bourque a profité d’une mêlée devant le filet de William Rousseau pour pousser la rondelle dans le filet et semer l’hystérie parmi les 4017 spectateurs présents au centre Gervais Auto.

Ce faisant, il prolongeait non seulement la saison de son équipe, mais également son stage junior qui en est à ses derniers milles, lui qui fera le saut chez les professionnels l’an prochain.

« C’est incroyable. On est plus qu’une équipe, on est des amis avec qui tu crées des liens pour la vie, a-t-il déclaré. On est tellement un groupe soudé et tout le monde veut le bien de tout le monde. On veut gagner pour le gars à droite et à gauche et c’est dans ce temps-là qu’une équipe devient dangereuse. »

Les Cataractes avaient pris les devants 1 à 0 en première grâce à Pierrick Dubé, mais ils ont vu les Remparts marquer deux fois sans réplique en deuxième, des buts de Zachary Gravel et Vsevolod Komarov.

Angus Booth a toutefois semé l’hystérie dans l’amphithéâtre dès le début de la troisième période en créant l’égalité.

« C’était la première fois des séries qu’on faisait face à l’adversité d’être au bord de l’élimination. J’ai senti nos gars nerveux en début de match avant qu’on retrouve nos jambes. Encore une fois, ç’a été tellement serré. Les deux équipes jouent excessivement bien et ça va être la même chose mercredi [demain]. Chaque présence est importante », ajoutait après le match l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud.

CRÈVE-CŒUR

Évidemment, la défaite était dure à avaler dans le camp des Remparts, qui ont été au coude-à-coude avec leurs adversaires tout au long du match.

« C’est dur sur le moral et se faire marquer un but en prolongation, ça fait mal, a reconnu le capitaine Théo Rochette. Le message dans la chambre, c’est qu’il y a un match no 5 et on s’en va à domicile, à Québec. Il n’y a pas de panique, on va jouer devant nos partisans et ce sera à nous d’aller le chercher. »

Patrick Roy se disait quant à lui heureux du match de son équipe, outre un passage à vide en troisième période. Lundi, il a préféré ne pas s’adresser à ses joueurs après la rencontre – il ne le fait jamais de toute façon –, afin de les laisser décanter.

« Ce sont deux très bonnes équipes et des matchs serrés. Il faut profiter de chacune des chances de marquer. Ça va être une belle expérience pour nos joueurs et on va continuer à grandir de ça. Il faudra jouer avec urgence lors du match no 5 ».

SERRÉ

Roy avait utilisé le terme « au pic et à la pelle » pour décrire la série, après le match no 3. Ce fut encore le cas, lundi. Si le match ultime est à l’image des quatre premiers de la série, les amateurs peuvent s’attendre à une autre rencontre de qualité. Depuis le début de la série, 172 min 32 s des 259 min 32 s ont été disputées avec un pointage égal, soit 66,5 % de la série.

S’il s’agit d’une guerre de tranchées pour les patineurs, c’est aussi le cas pour les gardiens. Encore lundi, Antoine Coulombe et William Rousseau ont été à la hauteur. Coulombe a terminé avec 39 arrêts tandis que Rousseau a cédé trois fois sur 46 lancers.

« Depuis le début de la série, Rousseau ne donne pas grand-chose. Il faut toujours être à son meilleur parce que tu n’as pas le droit à l’erreur quand tu as un gardien comme ça devant toi », mentionnait

Coulombe, qui a bien rebondi après avoir accordé deux buts faibles en première période du match no 3.

Dans l’autre série demi-finale, les Islanders de Charlottetown ont complété le travail en quatre matchs lundi soir en l’emportant 4 à 3 face au Phoenix de Sherbrooke. Il s’agit d’une première finale en 19 ans d’existence pour la formation de l’Île-du-Prince-Édouard.