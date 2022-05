Le CF Montréal en congé le coeur léger

Dans quel état d’esprit le CF Montréal aborde-t-il la trêve internationale?

Frédéric Lord, Patrice Bernier et Vincent Destouches se demandent cette semaine dans le balado «XI MTL», enregistré mardi, si Wilfried Nancy peut être rassuré par la performance de ses ouailles contre le FC Cincinnati. Écoutez l’épisode ici :

Selon les deux analystes, l’équipe peut partir en congé avec le sentiment du devoir accompli, malgré des lacunes défensives évidentes au cours des deux dernières semaines.

«Wilfried est conscient que son équipe a encaissé cinq buts en deux matchs, comparativement à six buts dans les six matchs précédents. L’attaque fonctionne toujours bien, mais on dirait que la défense revient à ses mauvais plis du début de saison, a observé Bernier.

«Tu dois régler ces déboires défensifs. C’est quelque chose que tu avais éradiqué, mais qui est revenu dans les deux derniers matchs en MLS.»

«Il reste du travail à faire, mais il fallait cette victoire pour remettre les choses en ordre, a indiqué de son côté Destouches. Le CF Montréal part en congé le cœur plus léger parce que la trêve aurait été dure avec trois défaites de suite.»

Quelle suite pour Mihailovic?

Par ailleurs, il a également été question de la blessure à une cheville subie par Djordje Mihailovic le week-end dernier, qui le privera d’un camp avec la sélection nationale des États-Unis. On se demande ce que cela signifie pour le reste de la saison.

Par ailleurs, plus tard dans le balado, nos trois acolytes reviennent aussi sur le départ surprise de l’entraîneur du Charlotte FC et tentent de répondre à cette question plutôt classique: l’Association de l’Est est-elle meilleure que l’Association de l’Ouest de la MLS?