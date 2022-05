«Femme d’Hockey» donne un coup de pouce à la Fondation des Canadiens pour l’enfance

Célébrant son deuxième anniversaire, la plateforme «Femme d’Hockey» a remis 3000 $ à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, a-t-elle indiqué mardi.

Le mouvement dont les balados sont animés par sa fondatrice Isabelle Ethier prône des valeurs d’inclusion, de plaisir et d’accessibilité pour le sport, comme l’organisme auquel il est venu en aide. Également, il vise à valoriser les femmes œuvrant dans le monde du hockey, tout en abordant ce sport autrement. Ses objectifs sont aussi d’encourager et supporter l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes.

Depuis septembre 2021, la chaîne TVA Sports s’est associée à «Femme d’Hockey» et diffuse ses balados sur QUB radio et le site TVASports.ca. Mme Ethier effectue aussi des interventions à l’émission «JiC» et durant certains matchs de la Ligue nationale au grand écran. De plus, «Femme d’Hockey» est présenté sur le réseau télévisé depuis mars, ce qui en fait le seul balado de sport animé par une femme à se retrouver en ondes.