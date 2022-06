Cale Makar marque le but le plus controversé des séries!

Le défenseur de l'Avalanche du Colorado Cale Makar a marqué un très beau but en fin de première période, mardi soir, mais il a du même coup semé la controverse.

C'est que tout le monde croyait qu'il y avait clairement hors-jeu sur la séquence. Or, les officiels en ont décidé autrement et le but a été accordé.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Grâce à cet impressionnant lancer de Makar, l'Avalanche a pris les devants 3-2 après 20 minutes de jeu dans le premier match de la finale de l'Ouest face aux Oilers d'Edmonton.

En début de deuxième période, nous avons eu droit à un autre angle sur lequel on voit que Makar ne touche pas à la rondelle lorsque celle-ci traverse la ligne, ce qui explique que le but a été accordé.

À voir dans la vidéo ci-dessous.