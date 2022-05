Alouettes: encore de chaudes luttes en défensive

Avec seulement quelques jours à faire au camp d’entraînement et un match préparatoire à disputer, l’instructeur-chef des Alouettes de Montréal, Khari Jones, portera une attention particulière à ses joueurs en défensive.

C’est ce qu’a révélé le pilote de 51 ans, mardi, après l’entraînement du jour à Trois-Rivières.

«Rien n’est joué dans notre champ-arrière en défensive. Nous avons perdu plusieurs joueurs qui étaient des nôtres l’an dernier et nous cherchons à les remplacer. Nous avons nos idées, mais les gars ont encore l’occasion de nous impressionner et de se mettre en valeur.»

«Nous avons une jeune équipe et nous voulons en voir davantage de nos jeunes joueurs. Il y a toujours des postes de partants qui sont ouverts», a ajouté Jones.

En 2022, les Alouettes auront notamment de nouveaux partants pour les postes de maraudeur, de demi de coin du côté faible du terrain, de secondeur du côté fort et de secondeur au centre du terrain.

L’entraîneur-chef des Moineaux n’a pas voulu identifier lesquels de ses footballeurs sont présentement en avance. Il a néanmoins vanté la polyvalence de ses demis défensifs.

On a d’ailleurs vu Marc-Antoine Dequoy effectuer des répétitions comme maraudeur et demi de coin du côté large depuis le début du camp. Le Québécois semble toutefois coincé derrière les Américains Wesley Sutton, Robert Hayes fils et Adarius Pickett.

Le cas Tyrell Richards

En ce qui concerne le poste de secondeur au centre du terrain, il semble que la blessure du jeune Tyrell Richards a brouillé les cartes chez les «Als».

Le Canadien a été le premier choix du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF). Jones et ses acolytes chez les entraîneurs n’en ont pas encore vu suffisamment pour se faire une idée.

«Il a démontré de belles choses, mais il doit composer avec une blessure. C’est malheureux, mais j’ai apprécié ce que j’ai vu de lui. J’ai hâte d’en voir plus», a dit Jones.

C’est Tre Watson qui aurait pris la pole position pour le poste. Celui-ci s’est cependant blessé lors de l’affrontement préparatoire de samedi dernier contre les Tiger-Cats de Hamilton. Richards pourrait donc avoir l’occasion de s’imposer, si sa santé lui permet de jouer la dernière rencontre préparatoire des Alouettes, vendredi, quand le Rouge et Noir d’Ottawa sera de passage au Stade Percival-Molson.

«Espérons qu’il pourra vivre son baptême de la LCF, vendredi. Nous aurons une meilleure idée à partir de là. [...] S’il est en santé, il jouera», a affirmé Jones, avant de s’étendre sur l’importance de voir ses footballeurs dans une situation de match.

«Je veux voir les gars se fatiguer sur les unités spéciales et revenir immédiatement sur le terrain en défensive. C’est un exemple qui nous donne une bonne idée de ce que nous avons entre les mains. Nous avons besoin de voir ça avant de prendre nos décisions en vue de notre premier match de la saison.»

LCF : l’entente de principe ratifiée

C’est officiellement la fin du conflit de travail dans la Ligue canadienne de football (LCF), puisque les gouverneurs du circuit ont ratifié mardi l’entente de principe en vue d’un nouveau contrat de travail.

La nouvelle convention collective liant la LCF et ses joueurs est d’une durée de sept ans. Elle pourrait toutefois être révisée après cinq ans, quand l’entente de télédiffusion de la ligue se terminera.

Rappelons que les joueurs ont déclenché une grève le 15 mai dernier, après l’échéance de la dernière convention collective. La semaine suivante, les footballeurs ont refusé à majorité la première entente de principe négociée par son syndicat. Il s’agissait du premier conflit de travail dans la LCF depuis 1974.