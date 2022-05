Le Lightning continue de reprendre des énergies

Pendant que les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline devaient sceller l’issue de leur série dans un septième match, lundi, le Lightning de Tampa Bay a pu continuer de panser ses plaies en attendant la finale de l’Association de l’Est.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley n’ont pas joué depuis la confirmation de leur balayage des Panthers de la Floride le 23 mai. L’occasion a été belle pour guérir divers maux ou, dans certains cas, s’approcher d’un retour à l’action.

C’est évidemment le cas de Brayden Point, à l’écart en raison d’une blessure au bas du corps subie durant le septième duel de la série face aux Maple Leafs de Toronto. Le vétéran manquera les deux premières parties de la confrontation de troisième tour, selon l’entraîneur-chef Jon Cooper. Puis, il y a l’ailier Brandon Hagel qui devrait renouer avec la compétition mercredi après avoir été atteint au pied par une rondelle, même s’il a raté une autre séance, dimanche. Enfin, le défenseur Mikhail Sergachev a retrouvé ses coéquipiers après son absence de vendredi.

«Nous retrouvons tranquillement nos gars et nous essayons de leur donner du rythme dans notre préparation pour la prochaine série, peu importe contre qui, a déclaré Cooper au site NHL.com. Nous tentons ici de reproduire quelque chose qu’on pourrait voir mercredi. C’est pratiquement impossible à faire, mais nous avons eu un peu plus de structure. L’objectif aujourd’hui [dimanche] était d’être un peu plus porté sur les contacts physiques que sur le jeu grand ouvert.»

Des rivaux connus

Que ce soit les Blueshirts ou les «Canes», le Lightning se retrouvera en pays de connaissance à l’étape suivante. Il avait ainsi défait la Caroline en six parties au deuxième tour l’an passé, même en n’ayant pas l’avantage de la glace au début. Également, il avait eu le dessus en sept joutes face à l’équipe new-yorkaise en troisième ronde du printemps 2015. Certains partisans des «Bolts» se rappellent aussi que le défenseur Ryan McDonagh évoluait dans le camp adverse à l’époque.

Tampa Bay souhaite devenir cette année le premier club depuis les Islanders de New York (1980-1983) à remporter trois fois d’affilée la coupe Stanley.