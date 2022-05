Lafrenière «bien meilleur que dans le junior»

Le jeune attaquant des Rangers de New York Alexis Lafrenière fait bien par les temps qui courent, en séries éliminatoires.

Lundi soir, il aura l'occasion de montrer une fois de plus qu'il est un joueur des grandes occasions alors que les Rangers affronteront les Hurricanes de la Caroline lors d'un match no 7.

«C'est un jeune qui carbure aux défis et qui sait élever son jeu d'un cran quand il y a un enjeu, a dit son agent, Olivier Fortier, lundi, en entrevue à JiC.

«D'après moi, on est plus nerveux que lui. Il est très excité par les séries éliminatoires depuis le jour 1, il avait vraiment hâte et je ne le sens pas nerveux. Il voit vraiment ça comme un jeu.»

En 13 matchs jusqu'ici, l'athlète de 20 ans a amassé six points, dont deux buts.

«Il est en train de devenir tranquillement pas vite le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir, a dit Fortier. La confiance a augmenté au fil des dernières semaines et derniers mois.

«C'est impressionnant de voir à quel point il mature dans son jeu et qu'il joue de la bonne façon. Il est en train de devenir un bien meilleur joueur qu'il ne l'était dans le junior.»

