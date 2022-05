Kreider égale le «Rocket»

Personne ne s'attendait à ce que Chris Kreider atteigne le plateau des 50 filets en 2021-2022. L'attaquant des Rangers a continué sur sa lancée en continuant de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire marquer des buts.

En touchant à deux reprises la cible lors du septième match de la série entre les Rangers et les Hurricanes de la Caroline, Kreider a marqué un but dans une rencontre où son équipe fait face à l'élimination pour les 14e et 15e fois de sa carrière.

Avec son deuxième but du match, Kreider a rejoint Jaromir Jagr, Maurice Richard, Gilbert Perreault et Justin Williams avec un 15e but lorsque son équipe fait face à l'élimination. Le meneur de tous le temps dans cette catégorie est Mark Messier, avec 16 buts.

Kreider a marqué ses septième et huitième but des séries. Si l'on compte les 52 buts qu'il a marqués en saison régulière, il s'agit du 60e but de sa saison.