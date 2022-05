Ça grogne chez les Phillies

Le gérant des Phillies de Philadelphie, Joe Girardi, dit ne pas être préoccupé par la possibilité de perdre son emploi malgré les insuccès répétés de sa formation.

Dimanche, la formation de la Pennsylvanie a subi le balayage aux mains des Mets de New York, s’inclinant 5 à 4 en 10 manches pour encaisser un 10e revers en 14 affrontements. Elle présentait cette saison un dossier de 21-27, bon pour le troisième rang de la section Est de la Ligue nationale de baseball, et accusait un retard de 10 matchs et demi sur le sommet avant de se mesurer aux Giants de San Francisco, lundi.

Pourtant, avec une masse salariale de 233 millions $ en 2022 et la présence de joueurs de renom comme Bryce Harper, Zack Wheeler, Aaron Nola et J.T. Realmuto, les Phillies devraient accumuler les victoires beaucoup plus régulièrement. Or, il n’en est rien et quelques-uns ont déjà montré du doigt Girardi, qui écoule la dernière année d’un contrat de trois ans.

«Je ne me soucie pas de mon poste, je ne me suis jamais inquiété de cela. Je ne pense pas à mon emploi. Je dois effectuer mon travail. C’est l’aspect "business" d’être un entraîneur-chef. Je ne me préoccupe pas de cela», a-t-il répété au réseau ESPN.

Gagner, et vite

Néanmoins, il a intérêt à remédier à la situation rapidement dans un marché qui ne pardonne pas l’échec. Le principal quotidien de la ville, le «Philadelphia Inquirer», a évoqué un manque d’énergie au sein des troupes pour expliquer en partie les nombreuses défaites du club. Sauf qu’il y a plus, selon le lanceur Kyle Gibson.

«On dirait qu’on ne ressent pas de plaisir à cause des attentes très élevées. Chaque fois qu’on remporte un match, c’est facile de dire: bien, nous avons gagné aujourd’hui, mais nous sommes encore à 10 parties de l’endroit voulu. Je pense qu’il s’agit d’une attitude devant être modifiée», a-t-il considéré.

«Nous devons continuer de nous battre et de travailler, a ajouté Wheeler. Espérons que les choses changeront très bientôt. Il faut que ce soit très vite, nous le savons tous. Nous avons tous une idée du talent que nous possédons ici. On doit juste le faire.»

Pour Harper, qui revendique jusqu’ici 10 circuits, 32 points produits et une moyenne au bâton de ,312, il n’est pas trop tard pour bien agir.

«Tout le monde le sait. Il faut se présenter chaque jour en étant prêt à jouer. La saison n’est pas terminée tant qu’on n’a pas joué 162 rencontres.»