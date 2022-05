Brooke Henderson sera de l’Omnium des États-Unis

La golfeuse canadienne la mieux classée de la LPGA effectuera vraisemblablement son retour à la compétition à l’Omnium des États-Unis, qui aura lieu du 2 au 5 juin, à Southern Pines, en Caroline du Nord.

Selon des informations de TSN, obtenues lundi, Brooke M. Henderson foulera le parcours du Club de golf Pine Needles Lodge, après une absence d’un peu plus d’un mois, lors de la première ronde, jeudi.

À en croire ses paroles, l’athlète de 24 ans avait grandement besoin de ce repos pour soigner ses maux, sans toutefois préciser la nature de ceux-ci.

«J’ai vraiment hâte d’y être, a-t-elle d’abord mentionné. Quand tu ne te sens pas à ton mieux, compétitionner contre les meilleures au monde est quelque chose de vraiment difficile. Écouter ton corps et savoir quand tu dois prendre du recul est un concept important pour un athlète. Je me sens mieux et j’ai hâte de retrouver les partisans.»

Henderson a pris part à un événement du circuit féminin pour la dernière fois au Championnat Palos Verdes, qui a eu lieu du 28 avril au 1er mai. Avant de prendre sa pause, la représentante de l’unifolié n’avait pas offert ses meilleures performances en carrière, elle qui avait abandonné lors d’un tournoi, en plus d’être victime du couperet lors de deux autres.

Son retour au jeu ne sera pas de tout repos, puisque ce sera l’un des tournois du grand chelem de la LPGA. Elle y a toutefois connu du succès par le passé, elle qui a terminé trois fois au sein du top 10 en 10 participations, dont une égalité en septième place en 2021.

«Je suis reposée et prête, a ajouté Henderson. J’ai travaillé avec assiduité sur mon jeu et j’espère pouvoir bâtir sur mes quelques résultats positifs en début d’année. En espérant avoir un bon départ et pouvoir bâtir sur ça.

«C’est assurément l’un des tests les plus difficiles, autant physiquement que mentalement, a admis la Canadienne, au sujet de l’Omnium des États-Unis. Les parcours ont tendance à être un peu plus longs avec des verts difficiles. Avoir un bon plan de match et l’exécuter sera la clé pour moi.»