Sergio Perez triomphe à Monaco

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a résisté jusqu'au bout pour remporter dimanche le Grand Prix de Monaco, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), à l'issue d'une course écourtée en raison de la pluie et d'un accident.

La troisième place revient au Néerlandais Max Verstappen, devant Charles Leclerc, parti en pole position mais notamment victime d'une erreur de stratégie de la part de son écurie qui lui a coûté le podium. Verstappen mène toujours le championnat devant Leclerc au terme d'une course dont le départ a été retardé de plus d'une heure à cause de la pluie - puis interrompue une vingtaine de minutes après la sortie de route de l’Allemand Mick Schumacher (Haas), qui s'en est tiré indemne.

Stroll englué dans la circulation (Agence QMI)

Le Québécois Lance Stroll, pour sa part, a été en mesure de gagner quelques places, mais il a dû se contenter de la 14e position au fil d’arrivée.

Qualifié 18e, Stroll a bien mal amorcé sa journée de travail. Lors d’un tour de chauffe derrière la voiture de sécurité, il a glissé et touché le mur, ce qui a été à l’origine d’une crevaison. Avant-dernier, il a opté pour les pneus intermédiaires.

Le Montréalais a ensuite été capable de rattraper le peloton, effectuant notamment un rare dépassement dans les rues monégasques aux dépens de Yuki Tsunoda (AlphaTauri), non sans glisser au cours de la manoeuvre.

Après un drapeau rouge causé par la sortie de piste de Schumacher, Stroll a été incapable de dépasser Daniel Ricciardo (McLaren).

Son coéquipier Sebastian Vettel a quant à lui terminé 11e, mais une pénalité à Esteban Ocon (Alpine) lui a permis de prendre le point du 10e échelon.

Le cirque de la Formule 1 se déplacera vers l’Azerbaïdjan, dans deux semaines, et à Montréal, dans trois semaines, pour le GP du Canada.