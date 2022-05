Match no 7 : les gardiens font jaser

À la veille du septième match du deuxième tour entre les Rangers et les Hurricanes, un des sujets chauds tournait autour des gardiens. Mais le discours n’avait rien de semblable d’une équipe à l’autre.

Avec les Hurricanes, Rod Brind’Amour a répondu une autre fois à une question sur l’identité de son partant. Comme il l’avait fait quelques minutes après le revers de 5 à 2 au Madison Square Garden dans le sixième match, Brind’Amour a réitéré sa confiance en Antti Raanta.

«Raanta a été phénoménal depuis le début des séries, a dit l’entraîneur en chef des “Canes”. Oui, il y a deux buts qu’il aimerait revoir. Mais il se préparera pour le septième match. Le gardien des Rangers s’est déjà fait sortir d’un match en séries. Il s’agit de choses qui peuvent survenir.»

À l’image de son équipe, Raanta a un dossier parfait sur la patinoire du PNC Arena de Raleigh. Il a signé six victoires à ses six départs, maintenant une moyenne microscopique de 0,97 et un taux d’efficacité de ,965.

Avec le septième match qui se déroulera en Caroline du Nord, Brind’Amour n’a pas le choix de poursuivre avec son gardien finlandais de 33 ans. Et même s’il voulait brasser sa soupe, Frederik Andersen n’a toujours pas reçu le feu vert des médecins pour un retour au jeu.

En parfaite confiance

Tout comme les Hurricanes, les Rangers n’ont pas patiné à la veille de cette rencontre cruciale. Gerard Gallant a rencontré une poignée de journalistes dans un chic hôtel en banlieue de Raleigh, quelques minutes après l’arrivée de l’équipe.

Gallant a aussi parlé de son gardien, mais le sujet était plus joyeux au lendemain d’une prestation étincelante d’Igor Shesterkin.

«Il est formidable, a noté Gallant, qui était assis au bout d’une longue table brune dans une salle de conférence. Il est un candidat pour les trophées Hart et Vézina cette année. Il a connu une saison incroyable et il est encore dominant en séries. Nous pouvons compter sur lui dans les moments clés. Il nous donne toujours une chance de gagner, peu importe qui nous affrontons.»

Shesterkin a maintenu les Rangers en vie à quatre reprises depuis le début des séries, gagnant ses quatre départs lorsqu’il faisait face à l’élimination. Il a fait le coup trois fois contre les Penguins au premier tour et maintenant une fois contre les Hurricanes.

De Hellebuyck à Shesterkin

Ancien coéquipier de Connor Hellebuyck, le récipiendaire du trophée Vézina de 2020 avec les Jets de Winnipeg, Andrew Copp, avait les yeux brillants en parlant de son jeune gardien.

«Je ne veux rien enlever à Helly [Hellebuyck], il est un gardien fantastique, mais Shesterkin est tout simplement incroyable, a affirmé Copp. Les deux gardiens ont la même mentalité. Ils croient qu’ils peuvent bloquer toutes les rondelles qu’ils reçoivent. Quand Shesterkin se fait battre, il cherche à comprendre les raisons. Il a vraiment une confiance débordante. Et il a aussi une mémoire à court terme, il a le don d’oublier un but rapidement. En plus de ses arrêts, Igor est aussi très bon à l’extérieur de son filet pour relancer le jeu avec de bonnes passes.»

S’il y a une note négative dans le dossier de Shesterkin, il s’agit de sa fiche sur des patinoires adverses en séries. Il a un dossier d’une victoire et quatre revers avec une moyenne de 3,82 et un taux d’efficacité de ,881.