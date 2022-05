Les Celtics en finale

Les Celtics de Boston ont atteint la finale de la NBA en battant le Heat de Miami 100 à 96 lors du septième et ultime match de la dernière série dans l’Association de l’Est, dimanche soir.

Pour l’ultime rendez-vous de la saison 2021-2022, la formation du Massachusetts se mesurera aux Warriors de Golden State.

Les Celtics ont bénéficié d’une belle performance de Jayson Tatum pour se défaire du Heat. Ce dernier a amassé 26 points, 10 rebonds et six mentions d’assistance. Jaylen Brown et Marcus Smart n’ont pas été en reste avec des récoltes de 24 points chacun. Al Horford a aussi fait sentir sa présence avec 14 rebonds.

Dans le camp du Heat, Jimmy Butler a sonné la charge avec 35 points et neuf rebonds.

Les Celtics participeront à une 22e finale de la NBA dans leur histoire. Il s’agit d’une première apparition dans l’ultime série depuis 2010. À l’époque, Boston avait baissé pavillon en sept parties face aux Lakers de Los Angeles. Deux années plus tôt, les Celtics avaient remporté les grands honneurs aux dépens du club californien.