Lance Stroll englué dans la circulation à Monaco

Au cours d’un Grand Prix de Monaco marqué par la pluie et deux drapeaux rouges, Lance Stroll a été en mesure de gagner quelques places, dimanche, mais il a dû se contenter de la 14e position au fil d’arrivée.

Qualifié 18e, Stroll a bien mal amorcé sa journée de travail. Lors d’un tour de chauffe derrière la voiture de sécurité, il a glissé et touché le mur, ce qui a été à l’origine d’une crevaison. Avant-dernier, il a opté pour les pneus intermédiaires.

Le Montréalais a ensuite été capable de rattraper le peloton, effectuant avec panache un rare dépassement dans les rues monégasques aux dépens de Yuki Tsunoda (AlphaTauri), non sans glisser au cours de la manoeuvre.

«Les dépassements sont difficiles à Monaco, donc dépasser [Yuki] Tsunoda à La Rascasse était un dépassement agréable et ç’a montré que la voiture devient plus compétitive.»

Difficile

Après un drapeau rouge causé par une violente sortie de piste de Mick Schumacher (Haas), Stroll a été incapable de dépasser Daniel Ricciardo (McLaren). Un résultat qui était attendu chez Aston Martin.

«Je savais que ce serait difficile de marquer des points en partant de si loin et que ce serait une course délicate par temps humide, mais il y a du positif à prendre. Nous avons pris la bonne décision en optant très tôt pour les pneus intermédiaires, car c'était clairement la meilleure gomme.»

Son coéquipier Sebastian Vettel a quant à lui terminé 11e, mais une pénalité à Esteban Ocon (Alpine) lui a permis de prendre le point du 10e échelon.

Pour les hommes en vert, il s’agissait certainement d’une nouvelle opportunité d’évaluer et d’analyser les performances de la voiture, qui a pratiquement été totalement redessinée récemment.

«Dans l'ensemble, la course nous a donné de nombreuses occasions de continuer à en apprendre davantage sur les développements récents de la voiture, a fait valoir Stroll. Je suis convaincu que nous serons en mesure de développer la voiture pour les circuits plus lents et plus rapides dans un avenir proche.»

Perez l’emporte

Devant, Sergio Perez (Red Bull) a triomphé, héritant de la première position en vertu d’une stratégie favorable. Il a devancé Carlos Sainz fils (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes).

Verstappen demeure donc en tête du classement des pilotes avec 125 points, soit neuf de plus que Leclerc.

Le cirque de la Formule 1 se déplacera vers l’Azerbaïdjan, dans deux semaines, et à Montréal, dans trois semaines, pour le GP du Canada.