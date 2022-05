Festival du circuit à Boston

Les Red Sox ont cogné cinq longues balles lors des quatre premières manches, en route vers une convaincante victoire de 12 à 2 contre les Orioles de Baltimore, dimanche à Boston.

Bobby Dalbec, Franchy Cordero, Rafael Devers, Christian Arroyo et Enrique Hernandez ont tous envoyé des tirs de Bruce Zimmermann (2-3) dans les gradins.

Xander Bogaerts a également contribué avec trois coups sûrs, qui lui ont permis de produire deux points. Au total, les Red Sox ont placé 15 fois la balle en lieu sûr.

Envoyé sur la butte pour amorcer le match, Nick Pivetta (4-4) s’est chargé de museler l’attaque des visiteurs en ne permettant qu’un point, cinq coups sûrs et trois passes gratuites en six manches.

Grâce aux largesses

Les Rays de Tampa Bay ont profité des largesses des lanceurs des Yankees de New York pour l’emporter 4 à 2 à St Petersburg.

Wander Franco a notamment inscrit le point de la victoire lorsque Harold Ramirez a été le quatrième frappeur consécutif à obtenir un but sur balles. Le frappeur suivant, Mike Zunino, a été atteint d’un tir de Ron Marinaccio, de sorte que le club floridien a ajouté deux points au tableau sans frapper la moindre balle.

Luis Severino (3-1) avait concédé des circuits à Ji-Man Choi et Taylor Walls précédemment, subissant ainsi un premier revers cette saison. Il a donné quatre points, deux frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers. Shane McClanahan (5-2) a mérité la victoire.

Gleyber Torres et Aaron Judge ont cogné des circuits dans la défaite.