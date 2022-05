Auger-Aliassime s'incline devant Nadal

Félix Auger-Aliassime a livré un duel épique à Rafael Nadal, mais n’a pas été en mesure de l’emporter face au roi de la terre battue, dimanche, à Roland-Garros.

Ce duel du quatrième tour à Paris s’est soldé par un gain de l’Espagnol en cinq manches de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3. L’affrontement a duré 4 h 23 min, et ce, au plus grand plaisir des spectateurs présents à Paris.

C’est un bris de service au septième jeu de l’ultime set qui a fait la différence en faveur du cinquième joueur au Monde. Nadal a su élever son jeu d’un cran à ce moment-clé et a démontré toute son expérience.

Au total dans ce match, le Québécois a sauvé 16 des 22 balles de bris que s’était données son adversaire. «FAA» a également réussi 69 % de ses premières tentatives de mise en jeu, remportant 64 % des échanges disputés dans cette situation.

C’était la première fois de sa carrière que le Montréalais de 21 ans et neuvième joueur mondial atteignait le quatrième tour du deuxième Grand Chelem de la saison.

Par ailleurs, il s’agissait de la troisième fois que Nadal devait disputer un match de cinq manches à Roland-Garros, lui qui a triomphé à 13 reprises sur la terre battue parisienne.

C’était également seulement la deuxième fois qu’Auger-Aliassime se mesurait au détenteur de 21 titres du Grand Chelem sur le circuit de l’ATP. Le vétéran de 35 ans avait obtenu le meilleur sur son rival canadien à l’édition 2019 du tournoi de Madrid.

En quarts de finale, Nadal affrontera le Serbe Novak Djokovic. Ce dernier a défait l’Argentin Diego Schwartzman en trois manches 6-1, 6-3 et 6-3 un peu plus tôt en journée.