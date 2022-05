Robles transporte les Nationals sur ses épaules

Rien ni personne n’était en mesure de freiner Victor Robles, samedi à Washington. Le voltigeur des Nationals a produit six points dans une victoire de 13 à 6 des siens contre les Rockies du Colorado.

Robles a amorcé sa journée de travail dès la première manche, alors que son équipe tirait déjà de l’arrière 3 à 2. Son simple a permis à Nelson Cruz et Josh Bell de croiser la plaque. Il permettait du même coup aux favoris de poursuivre leur tour au bâton, lors duquel ils ont inscrit cinq points.

À sa deuxième apparition à la plaque, dès l’assaut suivant, le Dominicain de 25 ans a encore réussi un simple, cette fois pour un point. Robles a conclu sa journée de travail avec un circuit de trois points en quatrième manche. Il a ainsi produit six des 13 points des siens, à l’aide de trois coups sûrs, en plus de compléter le tour des sentiers lui-même une fois.

L’artilleur Austin Gomber (2-5) souhaitera oublier ce départ assez rapidement. En une manche et un tiers de travail seulement, il a permis huit points sur sept coups sûrs et trois buts sur balles. Son remplaçant, Ashton Goudeau, a aussi subi les foudres de ses adversaires, permettant trois points sur quatre frappes en lieu sûr et trois buts sur balles, lui qui n’a passé que deux manches et deux tiers au monticule.

Dans le camp des Nationals, Erasmo Ramirez (1-0) a enregistré sa première victoire de la saison, lui qui n’a passé que deux manches sur la butte, en relève au partant Aaron Sanchez, qui a permis sept points en trois manches et deux tiers. Ramirez, lui, n’a accordé aucun point.

Les Red Sox se vengent

Vaincus 12 à 8 la veille, les Red Sox de Boston se sont vengés contre les Orioles de Baltimore, qu’ils ont défait 5 à 3 dans le premier duel d’un programme double.

Les frappeurs des visiteurs se sont avoués vaincus devant le lanceur Nathan Eovaldi (2-2), qui a lancé un match complet. En neuf manches, il a permis sept coups sûrs et un but sur balles, mais a tout de même récolté la victoire.

Offensivement, un circuit en solo de Bobby Dalbec, au sixième tour au bâton de la formation du Massachusetts, a fait la différence. Rafael Devers, même s’il n’a pas produit un seul point, ni complété le tour des sentiers une seule fois, a connu tout un match, frappant la balle en lieu sûr quatre fois en cinq présences à la plaque.