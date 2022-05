Retrouver le chemin de la victoire en MLS

Fort d’une victoire décisive en championnat canadien il y a trois jours, le CF Montréal revient à la MLS, ce soir, alors qu’il reçoit le coriace FC Cincinnati au Stade Saputo.

La rencontre sera présentée à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct dès 18h30.

La victoire de mercredi, acquise contre le Forge FC de Hamilton, aura sûrement fait du bien aux hommes de Wilfried Nancy, eux qui se relevaient de deux défaites consécutives en MLS contre Nashville et le Real Salt Lake.

La formation montréalaise, qui avait bien fait en MLS avant ces deux revers, disputera un troisième match en sept jours dans une semaine chargée qui a aussi vu le club dévoiler son nouveau logo en vue de la saison 2023, vendredi.

Le match de ce soir présente sa part de pièges pour Montréal, puisque le FC Cincinnati n’est plus le club de fond de cave qu’il a été lors de ses trois premières saisons en MLS. Propulsée par l’excellent milieu offensif Lucho Acosta et l’attaquant en émergence Brandon Vazquez, la formation de l’Ohio occupe la sixième position au classement dans l’Est, deux rangs et un point derrière «l’Impact».

Il serait facile, pour Montréal, de l’échapper contre Cincinnati, d’autant plus que les matchs entre les deux équipes sont souvent échevelés. C’est d’ailleurs la deuxième fois que ces deux rivaux s’affrontent cette saison : le club québécois l’avait emporté 4-3 début avril, à Cincinnati, grâce au but gagnant du vétéran Kei Kamara.

L’entraîneur de Cincinnati, Pat Noonan, a d’ailleurs lancé des fleurs au CF MTL, dernièrement, indiquant qu’il s’agit d’«une équipe qui pense en fonction des espaces sur le terrain et qui a de bonnes idées pour contrer ses adversaires».

Le match de ce soir sera le dernier avant une pause internationale de trois semaines. Le CF Montréal comme le FC Cincinnati reprendra l’action le 18 juin.