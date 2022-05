Le Québec envoie ses Ambassadeurs en Suède

Une équipe d’adolescents des Laurentides, les Ambassadeurs de Saint-Jérôme, aura l’occasion de représenter le Québec et le Canada à la très courue Coupe Gothia, en Suède, au mois de juillet. Au-delà d’un tournoi de soccer, cela représentera pour ces jeunes de 14 ans une véritable fenêtre ouverte sur le monde.

Cette idée a jailli dans l’esprit de l’entraîneur Pierrot Milo il y a quelques années, lorsqu’il œuvrait pour un autre club, le FC Boréal. La pandémie de COVID-19 a mis un frein à son projet d’envoyer ses protégés à la Coupe Gothia, qui réunit des athlètes des catégories U11 à U18 chaque année.

Dès son arrivée avec les Ambassadeurs, M. Milo a proposé l’idée au conseil d’administration, aux joueurs et à leurs parents, qui ont accepté la proposition. Disons que ç’a donné rapidement le ton.

«C’est le plus grand tournoi au monde. Ça représente 80 pays en moyenne chaque année, avec 36 000 enfants, tout ça sur une semaine au mois de juillet, depuis 1975», a expliqué l’instructeur français au bout du fil.

«Je pense que c’est le genre de rêve qu’on accomplit une seule fois dans une vie de sportif», a ajouté M. Milo, qui compare cet événement d’importance aux Jeux olympiques.

Voyage de culture

Les Ambassadeurs seront ainsi l’une des quatre formations à représenter le Canada à Göteborg, du 17 au 23 juillet. Les adolescents auront l’occasion de montrer leur savoir-faire dans l’immense stade de la ville, pouvant accueillir 50 000 personnes. Une cérémonie d’ouverture, comme aux Olympiques, marquera le début des festivités.

«On va défiler à l’écran géant. On va nous voir, les parents, les supporters, avec le drapeau canadien et les déguisements. Sans oublier le petit drapeau québécois. Je vais demander à être porte-drapeau, moi qui suis le seul Français de l’équipe. Ça serait assez symbolique pour mon intégration. Je trouverais cela très joli», a mentionné M. Milo, qui réalisera lui-même un rêve en se rendant en Suède avec ses joueurs.

Le tournoi des U14 sera disputé avec une phase de groupes et des matchs à élimination directe, comme à la Coupe du monde, mais... avec 170 équipes. Les Ambassadeurs prendront ainsi part à au moins quatre rencontres, et entre celles-ci, ils seront hébergés dans une école de la ville.

«On va dormir dans des écoles à Göteborg et dans chacune, il y aura des Brésiliens, des Asiatiques, des Africains, des Européens, toutes les cultures mélangées. Donc pour l’aspect culturel, ce sera exceptionnel pour ces enfants de 14 ans», s’est réjoui Pierrot Milo.

Grâce à la générosité des gens

L’entraîneur d’expérience remercie bien évidemment tous ceux qui ont fait de ce projet une réalité. La formation jérômienne, bien que très performante, n’a pas eu à remporter un quelconque tournoi qualificatif pour obtenir son billet pour la Suède. Des efforts et un bon financement, à coups d'activités diverses et de commandites d’entreprises, ont été nécessaires.

«Coach Pierrot» a aussi tenu à souligner le travail de son collègue entraîneur, le jeune Fabrice Perron, sans qui le club ne montrerait pas le même visage.

«La grande magie de cette équipe, c’est que le petit jeune de 20 ans, et moi, le petit vieux de 56 ans, avons réussi à faire un bel amalgame. Nous avons une belle complicité et ça rejaillit sur les résultats des enfants et de l’équipe. C’est vraiment génial.»

Qui sait? Les adolescents de Saint-Jérôme auront peut-être l’occasion de côtoyer plusieurs grandes vedettes de demain. Des légendes tels que Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Alan Shearer et Xabi Alonso sont passées par la Coupe Gothia à travers les années.