Vladimir Guerrero fils et les Jays se remettent en marche

Vladimir Guerrero fils ressemble à nouveau au cogneur spectaculaire qui a terrorisé les artilleurs du baseball majeur la saison dernière. Jeudi soir, il s’est moqué de nul autre que Shohei Ohtani, claquant un circuit dans un deuxième match consécutif pour la première fois de la saison.

Guerrero fils a envoyé une offrande du polyvalent Japonais dans les gradins en sixième manche, consolidant l’avance des Blue Jays de Toronto, qui l’ont finalement emporté 6 à 3 face aux Angels de Los Angeles.

«Pour moi, tout est mental, a concédé le joueur de premier but, dont les propos ont été repris par le réseau Sportsnet après la rencontre. Des fois, je me rends sur la plaque en pensant que je dois tout frapper.»

«Quand tu commences à penser ainsi, tu dois te dire: “Non, je vais attendre le lancer que je désire”. Et c’est à ce moment que tout se met à fonctionner.»

La sélection des lancers est par ailleurs un aspect du jeu auquel le joueur de premier but a dû se concentrer cette saison. Il a d’ailleurs incorporé à sa routine d’avant-match une séance vidéo où il étudie ses décisions au bâton des dernières rencontres avec des entraîneurs pour établir un «plan pour le match».

«Ça m’a beaucoup aidé, surtout dans la zone des prises, a-t-il enchaîné par l’entremise d’un interprète. J’espère que je continuerai sur cette lancée.»

L'énigme Ohtani résolue

Les Jays ont relevé un défi de taille contre les Angels et Ohtani, puisque celui-ci n’avait accordé plus de deux points qu’une fois en sept départs cette saison. Non seulement ont-ils croisé le marbre à cinq reprises pendant que le joueur par excellence de l’Américaine en 2021 occupait le monticule, mais ils ont aussi réussi six coups sûrs à ses dépens.

Il ne faut pas s'attendre à ce que Guerrero révèle la recette pour démystifier l’énigmatique joueur des Angels pour autant.

«Je ne vais pas vous dire quelle est la clé pour le battre, parce que nous ne serons plus en mesure de le faire, a-t-il plaisanté. Je veux me réserver ce plaisir.»

Le premier bourreau d'Ohtani a par ailleurs été George Springer. Son circuit en première manche a lancé les hostilités de la meilleure façon pour l’équipe du Canada, qui ressemble de plus en plus à la machine offensive qu’elle était auparavant.

«C’est un processus et ça ne va pas arriver du jour au lendemain, a noté Springer. Ça va prendre plusieurs parties de ce genre pour que nous nous sentions bien, mais c’est un bon départ.»

Les Jays et les Angels vont croiser le fer à nouveau à Los Angeles vendredi, samedi et dimanche.