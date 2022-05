Une élimination très frustrante pour les Flames

À l’image de Ben Chiarot, l’attaquant Tyler Toffoli a vu sa saison 2021-2022 prendre fin au deuxième tour éliminatoire après avoir été échangé par le Canadien de Montréal pendant la campagne, ce qui constitue certes une déception pour lui et ses coéquipiers des Flames de Calgary.

Ceux-ci ont baissé pavillon pour une quatrième fois consécutive devant les Oilers d’Edmonton, jeudi. Un revers de 5 à 4 en prolongation a signifié la fin des émissions pour les hommes de l’entraîneur-chef Darryl Sutter, qui avaient pourtant bien entamé la demi-finale de l’Association de l’Ouest avec un gain de 9 à 6. Cependant, le «monstre à deux têtes» formé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl a causé des ravages, de sorte que les Flames devront ruminer leur échec contre l’ennemi de l’Alberta tout l’été.

«Tout est actuellement déception, frustration et colère, a vociféré l’attaquant Mikael Backlund au site NHL.com. Nous avions une excellente équipe, un bon groupe de gars. Je suis fier de tous les joueurs et j’irais encore à la guerre avec eux. Ça n’a pas fini de la façon souhaitée.»

Les raisons de ce mécontentement sont évidemment légitimes, d’autant plus que les Flames auraient pu prolonger la série en étant en mesure de fermer la porte. En saison, une priorité de 2 à 0 comme celle qu’ils se sont forgée au match 5 aurait possiblement suffi pour triompher. Toutefois, le gardien Jacob Markstrom et sa défense n’ont pu fermer la porte au moment opportun.

«Ils ont juste effectué les jeux-clés dans les instants-clés des parties et nous ne l’avons pas fait de notre côté, a déploré le joueur d’avant Blake Coleman. Si vous regardez plusieurs des rencontres, nous étions nez à nez au troisième vingt et on a été incapable de réaliser le gros jeu pour nous placer en contrôle.»

«À ce stade de l’année, la marge d’erreur est si petite et cela fait partie du processus d’apprentissage visant à savoir comment gagner des matchs corsés et devenir un club réellement difficile à affronter dans des situations importantes», a-t-il ajouté.

Un «faux but» qui fait jaser

Les dernières minutes du troisième engagement ont par ailleurs donné un goût amer aux partisans des Flames réunis au Scotiabank Saddledome. Ceux-ci croyaient que Coleman avait procuré les devants aux siens avec 5 min 57 s à écouler quand il a dévié la rondelle avec son patin gauche derrière le gardien Mike Smith. Même s’il a tenté de stopper celle-ci pendant qu’il chutait et avant qu’elle traverse la ligne des buts, l’attaquant a vu son but refusé, les officiels estimant intentionnel le coup de patin dirigeant le disque dans le filet.

«Bien, ça dépend de ce que vous considérez être un coup de patin délibéré, a critiqué Sutter au réseau Sportsnet. Si quelqu’un se trouve au sol et que vous levez le pied pour le frapper à la tête, c’est un coup intentionnel. Si vous glissez votre pied sur le sol, ce n’est pas un geste voulu.»

«Il n’y avait pas d‘intention, je voulais seulement me placer en bonne position, a pour sa part déclaré Coleman. J’ai dirigé mon pied vers l’avant, mais selon ce que je comprends, c’est que vous pouvez rediriger le disque tant que vous ne donnez pas un coup de patin pour le faire entrer. On m’a poussé et j’ai tenté de garder le pied sur la glace. [...] Je n’ai pas assez regardé la reprise vidéo, sauf qu’à pleine vitesse, je croyais être dans une lutte.»

«C’est malheureux, car cela a représenté une grosse partie de l’issue du match et influencé la suite.»