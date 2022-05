Roland-Garros: Auger-Aliassime affrontera Rafael Nadal

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a pris rendez-vous avec l’Espagnol Rafael Nadal au quatrième tour des Internationaux de tennis de France, en disposant vendredi du Serbe Filip Krajinovic en trois manches de 7-6 (3), 7-6 (2) et 7-5.

Le gagnant a profité de sa deuxième balle de match pour réaliser un bris décisif et confirmer sa victoire acquise en exactement trois heures de jeu. La neuvième tête de série de la compétition aura maintenant fort à faire contre Nadal, cinquième favori et 13 fois vainqueur du tournoi de Roland-Garros. Celui-ci a battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp avec une relative aisance au même moment.

Auger-Aliassime a été convaincant dans tous les aspects du jeu, dominant 16 à 1 au chapitre des as et empochant 85 % des points disputés sur son premier service. Il a aussi réalisé trois bris en 11 occasions, concédant son service deux fois. Enfin, il a totalisé 58 coups gagnants, contre 39 pour Krajinovic.

Nadal a obtenu le gain à son seul choc à vie contre «FAA», qu’il avait maté 6-3 et 6-3 à Madrid en 2019.

Un spectateur désagréable

Déjà confronté à un joueur tenace, Auger-Aliassime a dû composer avec la présence d’un spectateur plutôt désagréable à son endroit durant les premiers moments de son match.

Effectivement, «FAA» a été la cible de commentaires injurieux de la part d’un individu passablement volubile en première manche. Visiblement en furie d’être ennuyé de cette façon, il a demandé à l’arbitre que l’homme en question soit expulsé des lieux s’il continuait de lui lancer des injures. Or, quand il est retourné sur la partie de terrain la plus rapprochée du spectateur concerné, la situation ne s’est pas améliorée et Auger-Aliassime a montré du doigt celui qui continuait de lui donner des ennuis. L’officiel a aussitôt sollicité les services de sécurité pour que la personne en cause soit chassée.

Celle-ci a quitté les estrades du court 14 sous les huées de la foule.