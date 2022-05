Très mauvaise nouvelle pour Brad Marchand... et les Bruins

L’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand pourrait ne pas se retrouver dans les pattes des autres équipes de la Ligue nationale de hockey en début de saison 2022-2023 puisqu’il aura besoin de six mois pour se remettre d’une opération.

Les «Oursons» ont annoncé que le joueur de 34 ans était passé sous le bistouri vendredi pour effectuer une arthroscopie de la hanche et la réparation du labrum des deux hanches. Le Néo-Écossais a été opéré au Hospital for Special Surgery (HSS) de New York par le Dr Bryan Kelly. Ce dernier avait notamment eu son mot à dire dans l’opération du gardien du Canadien de Montréal Carey Price, en juillet 2021.

Marchand a dominé les Bruins avec une récolte de 80 points en 70 matchs la saison dernière. Il a d’ailleurs réussi sa cinquième campagne de plus de 30 buts. Il a ensuite ajouté 11 points en sept rencontres en séries éliminatoires, mais Boston a été éliminé en première ronde par les Hurricanes de la Caroline.

En carrière, la petite peste compte 795 points en 874 parties. Marchand est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, à un salaire annuel moyen de 6,125 millions $.