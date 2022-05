Russell Martin confirme sa retraite du baseball

Posté derrière le marbre, l’ancien receveur Russell Martin a passé sa vie à retirer ses adversaires. Le Québécois aura toutefois pris un certain temps à réaliser son dernier retrait : le sien.

C’est dans un communiqué soulignant le lancement d’une nouvelle boisson alcoolisée pétillante, nommée «Cruise», qu’on a laissé savoir récemment que Martin était désormais un «ancien joueur de la Ligue majeure de baseball».

Le principal intéressé a par ailleurs confirmé l’information qu’il ne jouerait plus au baseball, plus tôt cette semaine, durant son passage au balado «La Poche Bleue», animé par les anciens hockeyeurs Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre.

«Ça fait depuis 2019 que je n’ai pas joué et je n’ai même pas fait d’annonce, mais j’imagine que les gens doivent s’en douter que je ne joue plus», a-t-il indiqué.

«C’est sûr que je ne retournerai pas au jeu à 39 ans», a précisé Martin.

Bientôt une annonce officielle

Martin prévoit partager la nouvelle, de façon plus officielle, «dans les prochains jours» par le biais des réseaux sociaux. Pour cause, l’ancien receveur a été l’un des plus grands ambassadeurs pour le baseball au Québec après le départ des Expos de Montréal, en 2004.

«C’est bon pour les partisans qui m’ont suivi tout au long de ma carrière, je vais l’annoncer pour eux», a ajouté le nouveau retraité.

Depuis son dernier match dans les ligues majeures, disputée durant une série éliminatoire perdue par les Dodgers de Los Angeles contre les Nationals de Washington en octobre 2019, il a jonglé avec l’idée de poursuivre sa carrière. Puis est survenue la pandémie. Martin s’est ensuite occupé de sa petite famille, s’est découvert une grande passion pour le golf et... a participé à l’élaboration d’une boisson pétillante.

«Il s'est inspiré des plages de la Californie, où il vivait lorsqu'il jouait à Los Angeles pour les Dodgers, et des magnifiques couchers de soleil de la Floride qu'il a tant aimés lorsqu'il était au camp d'entraînement des Blue Jays [de Toronto], à Dunedin», a-t-on indiqué, en parlant de Martin, dans la missive transmise aux médias.

Voilà pour l’histoire romancée du «seltzer», déjà disponible au Québec, soit à la SAQ, depuis le mois dernier. Sa conjointe Élisabeth Chicoine et son fidèle ami Ivan Naccarata sont également au cœur de cette aventure dans le monde des affaires.

Une grande carrière

L’histoire entourant la fin de la carrière de Martin dans le baseball majeur a été un peu moins romancée. Le receveur québécois aurait évidemment aimé conclure avec une bague de la Série mondiale. Martin a néanmoins atteint les matchs éliminatoires 10 fois en 14 saisons, un très bel exploit dans le baseball majeur. En plus des Dodgers et des Blue Jays, il a aussi porté les couleurs des Yankees de New York et des Pirates de Pittsburgh.

En 1693 matchs de saison régulière, Martin a maintenu une moyenne au bâton de ,248 et totalisé 191 circuits. En 2015, à sa première saison avec les Blue Jays, le Québécois avait atteint un sommet en carrière de 23 longues balles.

Parmi ses autres faits d’armes : quatre présences au match des étoiles (2007, 2008, 2011 et 2015). Il a aussi remporté un Gant doré et un Bâton d’argent, en 2007, durant son premier séjour dans l’uniforme des Dodgers.